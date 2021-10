Sánchez ja no parla de derogar la reforma laboral del PP i diu que caldrà «reconstruir algunes coses»

El president espanyol demana responsabilitat a sindicats i empresaris per «actualitzar el model de relacions laborals»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest diumenge «responsabilitat» a sindicats i empresaris com a part fonamental per aconseguir «l'actualització del model de relacions laborals» a l'estat espanyol. Sánchez no ha aclarit si es derogarà o no la reforma laboral del PP, però ha apuntat que cal «modernitzar» el model productiu i que «algunes de les coses que es van fer malament el 2012 es reconstruiran, mirant endavant». El president espanyol ho ha dit després de la cimera del G-20, reunit a Roma aquest cap de setmana, de la qual ha destacat el compromís dels països membres amb una recuperació «forta, justa i inclusiva» després de la crisi sanitària.El president espanyol ha remarcat que l'objectiu és «modernitzar» el model de relacions laborals vigent, i s'ha referit a les recomanacions de la Comissió Europea en relació al mercat laboral espanyol. «Subratllen la precarietat, la temporalitat i l'atur juvenil com a talons d'Aquil·les del nostre sistema laboral», ha remarcat Sánchez. «La proposta del govern d'Espanya està alineada amb la proposta europea», ha assegurat sense entrar en les discrepàncies entre els dos socis de l'executiu en aquesta matèria.Segons Sánchez, el que «serà fonamental» és «tenir a sindicats i empresaris en aquest diàleg». El president també ha dit que el seu govern escometrà «reformes molt importants» i que en tot cas no pensa «mirar cap a un altre costat» respecte a la qüestió de la regulació del mercat de treball.Encara en clau estatal, el president del govern espanyol s'ha referit a l'acord de renovació del Tribunal Constitucional i el Tribunal de Comptes assolit recentment amb el PP. Preguntat per si se sent incòmode amb els presumptes casos de corrupció que impliquen el magistrat proposat pel PP pel TC, Enrique Arnaldo, Sánchez ha dit que només es fan responsables dels candidats proposats pel PSOE i que des del seu partit han «intentat protegir l'acord». Sánchez també ha etzibat que ja es porten «més de 1.000 dies d'endarreriment en la renovació d'aquests òrgans constitucionals «per culpa del PP».Entre els «èxits» de la cimera del G20 valorats per Sánchez hi ha el compromís per a que el 70% de la població mundial estigui vacunada contra el coronavirus a mitjan 2022. Al respecte, el president ha confirmat que l'aportació espanyola a aquesta causa és la «donació» de 30 milions de vacunes abans d'acabar l'any, i de 20 milions més abans del final del primer trimestre del 2022.Sánchez també s'ha mostrat satisfet amb els «objectius climàtics» que recull la declaració final de la cimera (i que fixa l'aspiració de contenir l'escalfament global a 1,5 graus), entre altres mesures amb l'acord de no finançar més les centrals tèrmiques de carbó a l'estranger a partir de l'any vinent, o la creació d'un fons de 100.000 de dòlars anuals de «finançament climàtic» per a països en desenvolupament.Segons Sánchez, aquesta cimera trasllada un missatge de confiança en el compromís de les principals economies amb una recuperació econòmica «que ha de ser forta, sostenible, justa i inclusiva».