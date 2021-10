Estem avisats: «els fenòmens meteorològics extrems són la nova normalitat»

L'ONU adverteix que s'estan destruint els ecosistemes i ja estem dins els set anys més càlids des que hi ha registres

Els últims set anys van camí de ser els més càlids des que existeixen registres, el nivell de la mar marcarà un nou màxim en 2021, els oceans s'acidifiquen i els fenòmens meteorològics extrems són «la nova normalitat», va alertar avui l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) de l'ONU.«Des de les profunditats oceàniques fins als cims de les muntanyes, des de la fosa de les glaceres fins als implacables fenòmens meteorològics extrems, s'estan destruint els ecosistemes i les comunitats de tot el món», va assenyalar el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, en vídeo, durant la presentació de l'últim informe de l'OMM.Aquesta agència de l'ONU va presentar el seu informe preliminar de 2021 en el primer dia de la conferència del clima COP26 de Glasgow, que Guterres va demanar que s'entengui com «un punt d'inflexió (…) per a protegir el nostre futur i salvar a la humanitat».«Els fenòmens extrems són la nova normalitat. Existeixen cada vegada més proves científiques que indiquen que alguns d'aquests fenòmens porten el segell del canvi climàtic causat per les activitats humanes», va declarar en roda de premsa el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas.La temperatura mitjana mundial en 2021 -entre gener i setembre- va superar en al voltant de 1,09 °C la mitjana del període 1850-1900, la qual cosa converteix a l'any en curs en «el sisè o setè més càlid» mai registrat.Malgrat que el 2021 és menys càlid que els últims anys a causa de la influència d'un episodi de La Niña al començament d'any, al tancament serà entre 0,18 i 0,26 graus més càlid que 2011.Les concentracions de gasos d'efecte d'hivernacle van aconseguir nous màxims en 2020, amb nivells de CO₂, de metà i d'òxid nitrós que suposen increments del 149%, del 262% i del 123%, respectivament, en relació amb els nivells preindustrials, va assenyalar l'OMM, que va agregar que l'augment «s'ha mantingut» el 2021.L'escalfament dels oceans fins a una profunditat de 2.000 metres es va mantenir en 2019. D'acord amb una anàlisi preliminar, el 2020 va superar aquest rècord, que porta a més aparellat un increment de l'acidesa dels oceans fins a marcar el pH més baix en almenys 26.000 anys.Els oceans absorbeixen el 23% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle però, a mesura que el pH disminueix, també es redueix la seva capacitat per a absorbir CO₂ de l'atmosfera.L'escalfament dels oceans implica, també, una pujada del nivell mitjà de la mar causada per l'expansió tèrmica de l'aigua de mar i la fusió dels gels continentals, indica l'informe.Aquest augment s'ha traduït en una elevació del nivell de la mar de 2,1 mil·límetres per any entre 1993 i 2002 i de 4,4 mm per any entre 2013 i 2021.Durant les dues últimes dècades, la pèrdua de massa de les glaceres d'Amèrica del Nord es va accelerar i gairebé es va duplicar en el període 2015-2019 respecte a 2000-2004. En 2021, l'estiu excepcionalment càlid i sec en l'oest d'Amèrica del Nord «va tenir conseqüències brutals» en les glaceres de muntanya de la regió, afegeix l'OMM.«Estimem que les glaceres africanes hauran desaparegut per complet el 2040», va dir Taalas.«Per primera vegada des que es disposa de registres, va ploure, en lloc de nevar, en el cim del mantell de gel de Groenlàndia. Les glaceres del Canadà van experimentar una ràpida fusió», va agregar el professor.El finlandès es va referir així mateix a l'onada de calor que es va produir al Canadà i parts adjacents dels Estats Units en el present any, quan es van registrar temperatures pròximes a 50 °C en un poble de la Columbia Britànica o els 54,4 °C anotats a la Vall de la Mort de Califòrnia, i va al·ludir a moltes parts del Mediterrani que van registrar «temperatures sense precedents», va agregar.