Esclaus del telèfon mòbil, addicció del segle XXI

Els adolescens són el grup de població més exposat a convertir-se en addictes

Actualitzada 31/10/2021 a les 11:26

Canvis en rutines, comportaments i socialització

Sessions de teràpia per a reduir-ne l'ús

Conseqüències de l'abús: ansietat, depressió o aïllament

Resulta estrany sortir de casa sense el telèfon mòbil, convertit avui en la pràctica en una extensió de l'ésser humà, fins i tot hi ha persones que no poden sentir-se desconnectades del món virtual i són com a esclaves d'aquest dispositiu tecnològic, una addicció que es coneix com a nomofòbia.Malgrat no ser encara un trastorn reconegut al no aparèixer en els manuals de diagnòstic, és una realitat i hi ha recerques i professionals com el psicòleg sanitari Christian Knappe que adverteixen de la seva existència.Es tracta d'una conducta que 'a priori' pot no semblar perjudicial i passar desapercebuda, però portada a un extrem sí que ho és i la seva detecció resulta complicada perquè petits senyals de forma aïllada no signifiquen res, però unides poden traduir-se en un «possible problema d'addicció», explica en una entrevista aquest professional.Alguns signes d'aquesta addicció són els canvis en rutines, com retardar el somni o menjar ràpid per a agafar el terminal. També alteracions del comportament -en estar més irritable- i interferències en la concentració i atenció, a més de modificacions en la socialització al no interactuar amb persones de voltant i preferir fer-ho a través de la pantalla.Segons detalla el psicòleg, li pot passar a qualsevol persona, però és més comuna entre adolescents perquè han crescut amb aquests dispositius i es troben en una etapa d'inestabilitat emocional, un moment «crític» de la seva evolució i maduració.A alguns els pot afectar més que a uns altres, cas dels qui tenen «una certa vulnerabilitat», baixa autoestima i dificultats en la regulació emocional i a l'hora de relacionar-se.Els tractaments davant aquestes situacions oscil·len entre cinc i quinze sessions de teràpia en les quals es redueix l'ús del mòbil a un nivell adequat -de manera progressiva perquè pot causar una «ansietat excessiva»- i es treballen l'autoestima, les emocions, les habilitats socials i el control d'impulsos.Aquest tipus d'assistències són les que ofereix Knappe a la consulta d'Hernández Psicólogos, situada a Marbella, on també es promouen activitats alternatives beneficioses a l'ús del dispositiu com quedar amb altres persones, sortir i practicar esport perquè el pacient surti d'«aquest món o presó que s'ha creat al voltant del mòbil».Si es tracta d'un menor d'edat, els pares juguen un paper fonamental; ja que -a part de la teràpia- han de vigilar que es compleixin les pautes i ser conscients que són «els miralls on es reflecteixen els nens», per la qual cosa és «incoherent» que facin el seu treball davant d'ells amb el mòbil.Christian Knappe ha assenyalat que les conseqüències psicològiques més comunes de la nomofòbia són l'ansietat, la depressió o l'aïllament, «paradoxalment», perquè es pensa que els mòbils ens connecten amb els altres, però si s'abandonen les relacions cara a cara per a fer-ho només a través del terminal hi ha «un problema».Però també existeixen conseqüències físiques com els maldecaps o d'estómac, problemes en la vista després d'altes hores d'exposició davant la pantalla i fins i tot malalties en el canell i en el coll per la posició en agafar el mòbil. Un panorama davant el qual és millor aprofitar el que té de bo una tecnologia tan comuna, encara que sense arribar a l'abús.