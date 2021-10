Endesa defensa que el sector energètic «té menys rendibilitat que l'hostaleria»

El conseller delegat de la companyia afirma que els denominats 'beneficis caiguts del cel' són «una llegenda urbana»

Actualitzada 31/10/2021 a les 12:10

El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha defensat que els anomenats beneficis caiguts del cel de les elèctriques són «una llegenda urbana», ja que els qui usen aquest concepte «no tenen en compte les inversions realitzades des de 2006 per a mantenir les instal·lacions nuclears i hidroelèctriques».En una entrevista concedida a La Vanguardia, Bogas ha rebutjat així la idea que existeixin uns «beneficis caiguts del cel» -el que deriva d'una expressió adaptada de l'anglès, 'windfall profits'-, mentre ha defensat que sí que existeixen «molts impostos caiguts del cel des d'aquest any», en referència a 2006.Per beneficis caiguts del cel s'entenen els guanys de les empreses en produir electricitat amb energies com la hidràulica o la nuclear que es venen com si fossin tan cares com la tèrmica o de cicles combinats.Bogas ha sortit en defensa del sector energètic, que «té menys rendibilitat que l'hostaleria», segons ha assenyalat esgrimint dades del banc d'Espanya, al mateix temps que ha augurat que en un futur «els preus de la llum seran moltíssim més baixos per les renovables».Així mateix, ha assegurat que al voltant d'un 10% dels clients de preu regulat s'han passat al mercat lliure en els últims mesos.El conseller delegat d'Endesa ha sostingut així mateix que «l'IPC no recull correctament el preu de la llum», atès que només té en compte el PVPC -preu voluntari per al petit consumidor- i «per això s'ha disparat»: «Es recull com el 100% una dada que en realitat reflecteix el 30% del mercat», ha indicat.Preguntat sobre si el rebut de la llum d'enguany quedarà en el nivell del de 2018, com ha promès el president del Govern, Pedro Sánchez, Bogas ha pronosticat que «quedarà alguna mica per damunt, però no gaire».»Com el Govern ha reduït els càrrecs extra de la factura un 96%, jo crec que el preu mitjà quedarà al voltant de 60 euros al mes enfront dels 50 que va marcar en 2018», ha augurat.També ha negat que hagi existit «un pols» entre elèctriques i Executiu perquè aquí «no hi ha vencedors ni vençuts, sinó un problema molt complex».