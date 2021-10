En quins mòbils deixarà de funcionar WhatsApp aquest 1 de novembre?

Els aparells més antics són els perjudicats

Actualitzada 31/10/2021 a les 15:15

WhatsApp, l'app de missatgeria més popular del món, continua avançant en el seu camí i amb aquest avanç vénen noves i més refinades actualitzacions per a l'aplicació.A mesura que el servei millora, molts dispositius antics es queden «massa curts» per a les seves funcionalitats, de manera que WhatsApp inevitablement deixa de ser compatible amb ells.Segons ha publicat la pròpia companyia, WhatsApp deixarà de ser compatible amb els mòbils que tinguin el sistema operatiu Android Hissi Cream Sandvitx –versió 4.0.4 i anteriors– a partir de l'1 de novembre d'aquest any 2021.Fins al moment, WhatsApp requeria utilitzar com a mínim la versió 4.0.4 Hissi Cream Sandvitx d'Android, però ara passa a necessitar almenys l'ús d'Android 4.1 Jelly Bean o posteriors, com ha informat la companyia a través de la seva pàgina de suport.D'aquesta manera, l'aplicació de missatgeria deixa d'oferir suport des de l'1 de novembre de 2021 per a aquest sistema operatiu d'Android, l'última versió del qual estable es va llançar al juny de 2012. Aquesta actualització en les compatibilitats del sistema operatiu respon no sols a un tema de seguretat, sinó que permet «una millor experiència», explica la companyia.WhatsApp ha recomanat als usuaris afectats per aquesta decisió canviar-se a un dispositiu compatible amb les versions suportades per l'app o guardar el seu historial de xats abans de l'1 de novembre.Cal recordar que al març, WhatsApp també va retirar el seu suport de iOS 9, cosa que significa que l'aplicació va deixar d'actualitzar-se en l'iPhone 4S i tots els mòbils d'Apple anteriors a aquest.Quins mòbils es quedaran sense WhatsApp a partir de l'1 de novembre?Els mòbils que es queden sense WhatsApp no són precisament els més nous del mercat i són dispositius que pocs usuaris tenen ja.Alguns dels models que es veuran afectats han estat mòbils molt populars... encara que, clar, venuts durant els anys 2012 i 2013. Per exemple, el Sony Xperia Arc S. A aquest se sumen el Lenovo A660, l'Huawei Ascend G615, l'Honor 2, el ZTE Grand X Pro i l'Huawei Ascend P1 LTE.