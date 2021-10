Una empresa de Malàisia afirma haver creat el primer preservatiu unisex

A més, cobreix més parts dels genitals i abdomen per evitar malalties de transmissió sexual

Actualitzada 29/10/2021 a les 20:51

Una empresa de Malàisia afirma que ha creat el primer condó unisex que, a més d'adaptar-se a l'anatomia d'homes i dones, cobreix més parts dels genitals i abdomen per a evitar malalties de transmissió sexual. L'anticonceptiu, anomenat Wondaleaf Unisex, es troba a la venda a través de la web de l'empresa que ho fabrica, Twin Catalyst, fundada pel ginecòleg malaisi John Tang. El doctor Tang va dissenyar aquest anticonceptiu en 2014, però va ser presentat el setembre passat després d'anys de recerca i cerca de finançament.Wondaleaf Unisex Condom «pot usar-se com un preservatiu extern i intern. És el primer condó unisex i ha estat rigorosament provat per a comprovar la seva seguretat», assenyala la pàgina web de la companyia, que de moment només embeni el producte a Malàisia.Twin Catalyst explica que els preservatius convencionals masculins es desprenen a vegades i a més no cobreixen parts de l'abdomen que també poden infectar-se amb malalties venèries.El condó dissenyat per Tang pot inserir-se dins de la vagina o col·locar-se en el penis i usa un adhesiu suau per a cobrir més àrees entorn dels genitals, així com un lubrificant per a facilitar l'ús.El preservatiu unisex està fabricat amb puliuretano, un tipus de plàstic fi que s'usa normalment per a cobrir ferides perquè no causa reaccions adverses en la pell o els genitals.