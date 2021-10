Rescaten un home amb símptomes d'hipotèrmia arrossegat per la riera de Teià

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir divendres a la nit un home que havia estat arrossegat per la riera de Teià, al Maresme. L'avís de la incidència es va rebre cap a les 22.30 hores quan l'afectat circulava amb el seu vehicle i es va veure sorprès per la crescuda de la riera de Teià, que baixava amb molta força després de la tempesta. Els Bombers –amb cinc dotacions al lloc- van localitzar l'home a uns 50 metres del seu vehicle, agafat a una zona de canyes de molt difícil accés pel cabal d'aigua i el bardissar. Amb l'ajuda d'una motoserra, els Bombers van fer camí i van acabar de rescatar l'afectat amb unes cordes. L'home tenia símptomes d'hipotèrmia i va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol –Can Ruti- de Badalona.

Una seixantena d'avisos per les pluges, sobretot al Barcelonès i el Maremse

Els Bombers de la Generalitat han rebut una seixantena d'avisos per incidències relacionades amb les fortes pluges, entre les 22 hores d'ahir divendres i la 11.00 hores d'aquest dissabte. La majoria han estat per arbres caiguts o filtracions o acumulacions d'aigua a la zona del Barcelonès i el Maresme. Una línia de tempestes va escombrar el litoral central i va deixar acumulacions d'aigua d'entre 30 i 50 litres a localitats com Badalona, Barcelona, Mataró, Cabrils i Canet de Mar. Destaquen els 50,4 litres de Badalona-Museu, 27,2 dels quals caiguts en només 30 minuts, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). També sobresurten els 48,6 litres de Barcelona-Gràcia, els 43 litres de Mataró-Vistalegre o els 37 litres de Cabrils.