Proven que l'alzheimer es desenvolupa en el cervell de forma molt diferent de la que es creia fins ara

Un equip de científics creu que la malaltia no s'inicia en un únic punt del cervell

Actualitzada 30/10/2021 a les 13:03

Què es creia fins al moment?

Un equip internacional de científics ha constatat que, en lloc de partir d'un únic punt en el cervell i iniciar una reacció en cadena que condueix a la mort de les cèl·lules cerebrals, la malaltia d'alzheimer arriba a diferents regions individuals del cervell de manera primerenca.La rapidesa amb la qual la malaltia mata les cèl·lules d'aquestes regions, a través de la producció de grups de proteïnes tòxiques, delimita la velocitat amb la qual la malaltia progressa en general.Aquests resultats, que publica la revista Science Advances, podrien tenir importants implicacions per al desenvolupament de possibles tractaments per a aquesta i altres malalties neurodegeneratives.L'equip està dirigit per la Universitat de Cambridge (el Regne Unit) i ha arribat a aquestes conclusions després de l'anàlisi de mostres cerebrals post mortem de pacients amb alzheimer, i l'ús d'escàners PET (tomografia per emissió de positrons) de pacients vius.Els malalts tenien des d'una deterioració cognitiva lleu fins a alzheimer avançat. L'objectiu, rastrejar l'agregació de tau, una de les dues proteïnes clau implicades en la malaltia.En l'alzheimer, la tau i una altra proteïna anomenada beta-amiloide s'acumulen en embulls i plaques -conegudes col·lectivament com a agregats-, la qual cosa provoca la mort de les cèl·lules cerebrals i l'encongiment del cervell.El resultat és la pèrdua de memòria, els canvis de personalitat i la dificultat per a dur a terme les funcions diàries, explica un comunicat de la Universitat de Cambridge.En combinar cinc conjunts de dades diferents i aplicar-los al mateix model matemàtic, els investigadors van observar que el mecanisme que controla el ritme de progressió de la malaltia d'alzheimer és la replicació dels agregats en regions individuals del cervell, i no la propagació dels agregats d'una regió a una altra.Durant molts anys, els processos cerebrals que donen lloc a la malaltia s'han descrit amb termes com a «cascada» o «reacció en cadena».Es tracta, admeten els investigadors, d'una malaltia difícil d'estudiar, ja que es desenvolupa al llarg de dècades i solament es pot donar un diagnòstic definitiu després d'examinar mostres de teixit cerebral després de la mort.La idea fins ara era que l'alzheimer es desenvolupa de manera similar a molts tipus de càncer: els agregats es formen en una regió i després s'estenen pel cervell, explica Georg Meisl, primer autor del treball.«En canvi, descobrim que quan l'alzheimer comença, ja hi ha agregats en múltiples regions del cervell, per la qual cosa tractar de detenir la propagació entre regions servirà de poc per a frenar la malaltia».Els investigadors van descobrir que la replicació dels agregats de tau és inesperadament lenta: triga fins a cinc anys.«Les neurones són sorprenentment bones a l'hora d'impedir la formació d'agregats, però hem de trobar maneres de fer-les encara millors si volem desenvolupar un tractament eficaç», subratlla David Klenerman, coautor de l'estudi i membre de l'Institut de Recerca de la Demència del Regne Unit, en la citada universitat.