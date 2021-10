La infecció comuna que podria desencadenar l'esclerosi múltiple anys més tard

Un estudi ha detectat una relació entre el fet de patir unes certes infeccions en l'adolescència i el risc de desenvolupar la malaltia

Actualitzada 30/10/2021 a les 13:14

La relació entre mononucleosis i esclerosi múltiple

Els resultats de l'estudi

L'esclerosi múltiple es va diagnosticar per primera vegada en 1868, però la seva causa és encara desconeguda avui dia. Aquesta malaltia del cervell i la medul·la espinal fa que el sistema immunitari atac els seus propis teixits. En concret ataca la mielina, beina protectora que recobreix les fibres nervioses, donant lloc a problemes de comunicació entre el cervell i el cos. Pot causar discapacitat amb el pas del temps, no té cura i tampoc causa confirmada, com ja comentem, encara que dues recerques recents han llançat llum sobre aquest últim aspecte.El primer estudi dirigit per l'epidemiòleg britànic Scott Montgomery i altres metges internacionals, va analitzar la relació entre les infeccions diagnosticades als joves abans de complir els 20 anys, i el risc de patir esclerosi múltiple en el futur com a conseqüència.Per a això, van analitzar al detall les històries mèdiques de 2,5 milions de persones nascudes a Suècia entre els anys 1970 i 1994. Al voltant de 4.000 van ser diagnosticats amb esclerosi múltiple més tard de complir 20 anys. Dins d'aquest grup, el 19% havia estat diagnosticat d'una infecció prèvia en un hospital entre el seu naixement i els 10 anys de vida, i el 14% entre els 11 i els 19 anys.L'estudi publicat en el 'Brain Journal' va concloure que la majoria de les infeccions abans dels 11 anys no estaven associades amb un diagnòstic futur d'esclerosi múltiple. Per contra, aquells que van tenir infeccions entre els 11 i els 19 anys es van associar amb un major risc de tenir esclerosi. Les infeccions amb major risc són les que estan relacionades amb el sistema nerviós central, així com les respiratòries com la pneumònia.El mateix equip de metges va entrar encara més detalladament en la temàtica en una nova recerca publicada l'11 d'octubre en el 'JAMA Network Open'. La troballa de la mateixa pot ser revolucionari, ja que identifica per primera vegada una possible causa associada a l'esclerosi múltiple.Segons aquest estudi científic, la mononucleosis infecciosa (coneguda també com a febre glandular), pot desencadenar en un futur l'aparició de l'esclerosi múltiple.Així mateix, la publicació va llançar llum sobre el supòsit que les famílies que pateixen més infeccions es diferencien quant al risc de patir la malaltia més endavant amb aquelles que tenen menys infeccions. Per això, amb la finalitat de confirmar que les infeccions són un risc real per a desenvolupar esclerosi, el treball va comparar germans de la mateixa família.D'aquesta manera, si un germà va contreure la mononucleosis i després va tenir esclerosi, mentre l'altre no va tenir cap de les dues, es conclou que la mononucleosis és un factor determinant previ a un diagnòstic d'esclerosi, i no la predisposició genètica de la qual se sol parlar habitualment. Si per contra un tingués mononucleosis i els dos després patissin l'esclerosi, es conclou que la causa és la predisposició genètica.La mostra de participants va incloure de nou a 2,5 milions d'habitants de Suècia. Al voltant de 6.000 tenien un diagnòstic d'esclerosi més enllà dels 20 anys.El fet d'haver tingut mononucleosis entre els 11 i els 19 anys es va associar amb un augment significatiu del risc de tenir esclerosi, confirmant aquesta infecció com un desencadenant possible. Així mateix, cal assenyalar que aquells que van tenir mononucleosis entre els 11 i els 15 anys tenen més risc d'esclerosi en el futur.Això sí, el desenvolupament de la malaltia és lent. Molts dels pacients de l'estudi no van ser diagnosticats fins al cap dels 30 anys. Això és així perquè el mal en el cervell causat per l'esclerosi es desenvolupa gradualment fins que fa emmalaltir a algú prou com pari rebre el diagnòstic.La mononucleosis en l'adolescència pot desencadenar l'esclerosi perquè la primera pot afectar el cervell. El mal que causa en les cèl·lules dels nervis insta que el sistema immune ataqui una part dels nervis de la mielina.