La comparsa Som i Serem participa al programa 'Got Talent' de Telecinco

Els tarragonins es van emportar els 'Sí' d'Edurne i Dani Martínez i el 'No' de Risto Mejide

Actualitzada 30/10/2021 a les 10:51

La comparsa Som i Serem Urban Style participa en el programa de telerealitat de 'Got Talent' de Telecinco. Els tarragonins van aparèixer al programa que es va estrenar durant la nit d'aquest divendres i van mostrar l'estil de dansa Urban Style davant del jurat del programa, format per Risto Mejide, Edurne i Dani Martínez.Durant l'actuació van mostrar un ritme trepidant i un missatge reivindicatiu que va captar l'atenció del jurat. Som i Serem va recuperar la vestimenta que li va donar la victòria a la Disfressa d'Or de l'any 2019 per intentar passar de ronda.Finalment els tarragonins es van emportar els 'Sí' d'Edurne i Dani Martínez i el 'No' de Risto Mejide, optant a una posició a la semifinal.