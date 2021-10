El preu de la llum marca el segon preu més baix en dos mesos i tot i així quadruplica l'import de l'any passat

Aquest dissabte el megavat costarà 124,53 euros l'hora

Actualitzada 30/10/2021 a les 12:00

El preu de l'electricitat en el mercat majorista (pool) s'ha desplomat aquest dissabte un 29% fins a aconseguir els 124,53 euros el megavat hora (MWh), el seu valor més baix en els últims dos mesos després de caure més de 100 euros/MWh des que va començar la setmana.Així, el preu per a aquest dissabte, dia en què disminueix l'activitat econòmica i la demanda energètica és menor, és el segon més baix que registra el pool durant els mesos de setembre i octubre, només per sobre dels 111,6 euros/MWh del passat 3 d'octubre.En el que va de setmana, el preu de l'electricitat ha baixat un 45% si es compara el preu del dilluns (225,36 euros/MWh) amb el d'aquest dissabte, la qual cosa representa una caiguda de més de 100 euros/MWh.No obstant això, el preu d'avui gairebé quadruplica l'import que va registrar el pool durant el cinquè dissabte d'octubre de l'any passat (35,77 euros).Tot i aquest descens, en els primers 30 dies d'octubre s'ha superat la barrera dels 200 euros/MWh en 21 ocasions, provocant que en el que va de mes s'hagi aconseguit en el mercat majorista un preu mitjà de 204,09 euros/MWh, amb el que es convertiria en el més car de la història.Els preus del mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollida gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el seu subministrament en el mercat lliure.Per franges horàries, el preu màxim per a avui es registrarà entre la 21.00 i les 22.00 hores amb 192,07 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 58,79 euros/MWh entre les les 5.00 i les 6.00 del matí.L'escalada de preus que afecta gran part d'Europa es deu, entre altres factors, a l'encariment del gas en els mercats internacionals, que s'empra en les centrals de cicle combinat i que marquen el preu del mercat en la majoria de les hores, i l'augment del preu dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂).