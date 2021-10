El preu de la llum s'enfonsa aquest diumenge al seu mínim en gairebé tres mesos

És el dia més barat des de l'1 d'agost d'enguany amb 79 euros el megavat l'hora

Actualitzada 30/10/2021 a les 13:26

El preu de l'electricitat en el mercat majorista (pool) es desplomarà aquest diumenge fins a una mitjana de 79 euros el megavat hora (MWh), 45,53 euros menys que aquest dissabte (124,53 euros) i el preu més baix en gairebé tres mesos.D'aquesta manera, el preu per a aquest diumenge -un dia de baixa activitat econòmica i en el qual la demanda elèctrica és menor, la qual cosa pressiona a la baixa els preus- és el més barat des de l'1 d'agost, abans que s'aguditzés la pujada de preus.Malgrat aquesta important rebaixa, el preu majorista de l'electricitat per a aquest diumenge multiplica per cinc el de l'últim diumenge d'octubre de 2020 (14,78 euros el MWh).Al llarg del mes d'octubre s'ha superat la barrera dels 200 euros el MWh en 21 ocasions, la qual cosa situa el preu mig mensual en 200,06 euros el MWh, el més car de la història superant el rècord de setembre (189,9 euros el MWh).Els preus del mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollida gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el seu subministrament en el mercat lliure.Per franges horàries, l'hora més cara d'aquest diumenge serà entre les 22.00 i les 23.00 hores, amb 148 euros el MWh, i la més barata, entre les 10.00 i les 11.00 hores, amb 52,79 euros el MWh.L'escalada de preus que afecta gran part d'Europa es deu, entre altres factors, a l'encariment del gas en els mercats internacionals, que s'empra en les centrals de cicle combinat i que marquen el preu del mercat en la majoria de les hores, i l'augment del preu dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂).