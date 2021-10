Aquest és el motiu pel qual recordem alguns somnis

Un estudi apunta que pot anar més enllà que simplement haver descansat millor

Actualitzada 30/10/2021 a les 13:54

Com oblidem els somnis

Un somni de pitjor qualitat

La majoria de les persones somiem totes les nits. No obstant això, més rars són els casos en els quals recordem els continguts d'aquests somnis.Per a aquests casos, des de l'antiguitat, els éssers humans hem adjudicat tot tipus de significats místics, que van des de la predicció del futur fins a les revelacions religioses. Més recentment, la psicologia s'ha preocupat en gran manera per la manera en la qual poden revelar aspectes ocults de la nostra ment i vivències.Sigui com sigui, el mateix fet de recordar-los pot dir-nos molt sobre la salut del nostre somni. I, en contra del que es pensa moltes vegades, no és que hàgim dormit bé.Un estudi publicat en Science va aportar en 2019 una explicació sobre quin és el mecanisme responsable que sovint oblidem els nostres somnis. Segons aquesta teoria, unes certes neurones que s'activen durant la son REM (moviments oculars ràpids) podrien suprimir aquests records de manera activa.Això és perquè aquestes neurones produeixen una hormona (MCH) que concentra la melanina, la qual cosa té importants implicacions en la regulació del somni. Aquesta hormona també inhibeix l'activitat de l'hipocamp, una àrea del cervell clau en l'emmagatzematge de la memòria.Per tant, el fet de recordar els somnis podria ser indicatiu d'una activitat deficient en aquestes hormones.Altres recerques, com una publicada en Frontiers in Psychology, han contribuït amb evidències des d'altres enfocaments. En aquest cas, per exemple, es va reclutar una cohort d'individus amb tendència a recordar els seus somnis, i es van monitorar les característiques d'aquest.Aquesta mateixa experiència es va replicar en un altre grup de persones que habitualment obliden els seus somnis, a fi de poder comparar els resultats entre les unes i les altres per a poder establir algunes pautes.El que aquest experiment va llançar és que aquestes persones mostraven un somni més fragmentat i menys profund que les persones que normalment no recorden els seus somnis.Aquests trets s'associen a un somni de pitjor qualitat en general, amb tots els efectes negatius que pot tenir per a la salut en períodes sostinguts de temps. Per això, sembla ser que recordar els somnis, quan es torna habitual, podria ser un símptoma d'uns certs problemes en la salut o la higiene del somni.