Acomiadat un repartidor de Amazon després d'enxampar a una noia sortint de la seva furgoneta

La companyia de Jeff Bezos estipula que no permeten «passatgers no autoritzats dins dels seus vehicles»

Actualitzada 30/10/2021 a les 17:03

Els repartidors de Amazon i les seves furgonetes s'han convertit ja en un element gairebé únic a les nostres ciutats i pobles. Però no per això deixen de deixar notícies sorprenents.L'última, recollida pel mitjà TMZ, és la d'un repartidor que ha estat acomiadat de la companyia dirigida per Jeff Bezos després que es fes viral un vídeo que el posa en una situació compromesa.Les imatges van ser captades a Florida. En elles es veu com una noia surt de la furgoneta mentre el repartidor, cavallerosament, li subjecta la porta a la jove, abillada amb un vestit negre.Segons TMZ, no és clar qui és la dona, o exactament per què estava dins del camió, però en qualsevol cas, per a Amazon no és la conducta que ha de tenir un conductor de la companyia.«Això no reflecteix els alts estàndards que tenim per als nostres socis de servei de lliurament i els seus conductors. Permetre que passatgers no autoritzats ingressin als vehicles de lliurament és una violació de la política de Amazon, i el conductor ja no lliura paquets a clients de Amazon», va dir un portaveu de l'empresa a TMZ.