Prohibeixen la publicitat de dolços, galetes i begudes calòriques adreçada a nens

Ho ha anunciat aquest dijous el ministeri de Consum

Actualitzada 28/10/2021 a les 12:11

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha anunciat avui la prohibició de la publicitat dirigida al publico infantil de dolços, galetes, gelats, begudes calòriques i resta de productes alimentosos rics en sucres i greixos considerats nocius per a la salut per l'Organització Mundial de la Salut.Garzón ha explicat que la regulació d'aquesta publicitat dels aliments dirigits als menors de 16 anys en televisió, mitjans de comunicació en general i xarxes socials es farà per reial decret i es començarà a aplicar l'any pròxim, en 2022.El ministre Garzón ha fet aquest anunci en roda de premsa a Barcelona, després de reunir-se amb l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, qui també ha anunciat que l'ajuntament prendrà mesures per a combatre la sobreexposició de la població infantil a la publicitat d'aquests aliments que perjudiquen la seva salut.