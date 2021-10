Mig miler de persones es manifesten a Madrid contra la pujada de la llum i reclamen "valentia" al govern espanyol

Campuzano, en declaracions a l'ACN, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez «que es deixi de política de pedaços i implementi mesures estructurals que realment garanteixin l'accés a aquests serveis bàsics». «Que posi per damunt els interessos de la ciutadania en lloc de defensar els interessos econòmics d'aquestes grans empreses», ha dit.La protesta d'aquest dijous a Madrid és la primera gran convocatòria contra l'augment del preu de la llum, però no serà l'última, ja que dissabte 6 de novembre a la tarda hi ha convocada una altra protesta contra «l'estafa de la llum» a Barcelona.La portaveu de l'APE ha afirmat que les mesures que ha posat en marxa el govern espanyol «es queden curtes» i només serveixen per «alleugerir temporalment» la situació, com és el cas de la pròrroga de l'escut social amb la garantia de subministraments o el bo social.En la protesta s'han sentit i vist lemes com «La llum és un dret, no un privilegi» així com crits i disfresses contra les portes giratòries o el negoci de les companyies elèctriques amb frases com «No negocieu amb la nostra energia».