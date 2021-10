Els preus a Espanya marquen a l'octubre la major pujada des del 1992, un 5,5%

L'escalada la provoca el cost de les energies i els carburants

Actualitzada 28/10/2021 a les 10:05

Els preus a Espanya van continuar la seva escalada a l'octubre, impulsats per l'encariment de l'electricitat i els carburants, fins a augmentar un 5,5% respecte al mateix mes de 2020, un punt i mig més que al setembre, amb el que aconsegueix la taxa més alta des de 1992.L'Institut Nacional d'Estadística (INE) va publicar aquest dijous l'avanç de l'índex de preus de consum (IPC) d'octubre, una dada que de confirmar-se el pròxim 12 de novembre, consolidaria l'acceleració de la inflació en els últims mesos, cada vegada més intensa.Darrere d'aquest repunt de la inflació està l'encariment de l'electricitat i, en menor mesura, de carburants i lubrificants per a vehicles personals, que a l'octubre del passat any es van abaratir.El preu de l'energia porta una pujada imparable a Espanya, amb un preu de més de 200 euros el megavat hora en el mercat majorista en els últims vint dies, com a exemple, avui el preu és de 205,5 euros, gairebé cinc vegades més que el mateix dia d'octubre de l'any anterior.Darrere d'aquest augment estan els alts preus del gas en els mercats internacionals i dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂), que durant 2021 marquen mes a mes màxims històrics.El preu de l'electricitat i dels combustibles incideix directament en els preus, tant de producció, com de transport dels productes.Per a intenten frenar els alts preus de l'energia, Espanya va proposar aquesta setmana a la Unió Europea que en situacions de crisis es pugui separar el gas de la fixació de preus de l'electricitat, així com posar un màxim al preu del gas perquè no s'encareixi massa el megavat, encara que de moment, no compta amb suports suficients.Molts experts alerten de la influència negativa que pot tenir l'augment del preu de l'energia en el creixement econòmic previst per a enguany i que el Govern espanyol situa en un 6,5%.La inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, es va situar a l'octubre en el 1,4%, més de quatre punts per sota de l'IPC general, la major diferència entre totes dues dades des de l'inici de la sèrie en 1986.