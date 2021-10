El mal ús dels antibiòtics provoca 3.000 morts a l'any a Espanya per bacteris resistents

La resistència als antibiòtics és una de les 10 principals amenaces de salut pública, segons un estudi presentat al Congrés

Actualitzada 28/10/2021 a les 19:55

Costos milmil·lionaris

Causes i solucions

Des del descobriment de la penicil·lina a principis del segle XX, el desenvolupament de nous i cada vegada millors antibiòtics ha millorat la salut de la població però també de vegades porta a un ús indegut o excessiu d'aquest remei que amenaça amb convertir-se en la primera causa de mort a la UE per sobre del càncer i a generar uns costos -sanitaris i per pèrdua de productivitat dels afectats- que podrien excedir als que va deixar la crisi financera de 2008.Una de les conseqüències del mal ús dels antibiòtics és l'anomenada resistència antimicrobiana (RAM), el procés pel qual un microorganisme que abans era sensible a ells es fa resistent i fa que aquests fàrmacs perdin eficàcia. A causa de la pèrdua d'aquesta «última línia de defensa», cada any moren a la UE 33.000 persones per RAM i 3.000 a Espanya i quatre milions de persones pateixen cada any infeccions greus provocades per bacteris que no responen als antibiòtics.Així ho indica l'estudi que ha presentat la consultora sanitària Hiris Care en un acte en el Congrés al costat de societats científiques, diputats i membres de l'Agència Espanyola del Medicament que coordinen el Pla Nacional Enfront de la Resistència als Antibiòtics que des de 2014 fomenta la vigilància sobre la seva prescripció i el seu ús i que ha aconseguit un descens del consum indegut en els últims anys. Segons l'informe, en 2019 el consum global va ser de 24,9 dosis diàries per cada mil habitants, un 5,4% millor que en 2018 i menys de 11,4% respecte a 2015. Encara així, adverteix que la RAM és «una de les 10 principals amenaces de salut pública a les quals s'enfronta la humanitat».Així i tot, l'informe posa en evidència el perill que el mal ús dels antibiòtics té a l'hora de fer que els bacteris es tornin resistents a ells, amb grans costos en vides, sanitaris i també econòmics. Les seves conseqüències s'han deixat notar també durant la pandèmia perquè encara que el confinament i la menor assistència al metge van fer que disminuís l'ús d'antibiòtics, també s'aprecia un «ús inadequat a causa de situacions que generessin sospita sobre possibles coinfeccions o sobreinfecciones bacterianes». Per això, els autors de l'informe classifiquen la RAM en la categoria de «altres pandèmies», diferents i més silencioses, a més de la Covid.Segons aquest document, a Espanya moren 3.000 persones a l'any per RAM enfront dels antibiòtics, mentre que quatre milions de persones pateixen infeccions greus per aquest motiu. «Tan gran és l'impacte de les morts atribuïbles a les infeccions per microorganismes multiresistents que en uns 35 anys superaria al càncer com a primera causa de mort», adverteix.A més de sobre la seva salut, els efectes es deixen notar en la pressió hospitalària, perquè això allarga els ingressos de tres a 13 dies de mitjana i el cost per cada tractament contra aquesta mena d'infeccions és d'entre 10.000 i 40.000 dòlars (8.600 i 34.500 euros).Si la UE perd cada any 1.500 milions per aquesta causa, a Espanya el mal econòmic global és de 150 milions anuals, no sols pel cost sanitari que suposa tractar la RAM sinó també per la «pèrdua de productivitat dels qui la pateixen».Entre les causes d'aquest mal ús dels antibiòtics està la seva prescripció per a tractar malalties que no el requereixen (per exemple, els virus) o prescriure'ls durant més temps del necessari. En aquest sentit, incideix en què han d'utilitzar-se amb una «durada mínima indispensable» i assegura que els pacients amb tractaments curts amb antibiòtics van presentar un 9% menys de risc de desenvolupar infeccions per microorganismes multiresistents.D'altra banda, l'informe també assenyala la «pressió dels pacients» per a ser tractats amb antibiòtics «davant qualsevol quadre febril» o l'«automedicació». En l'altra cara, l'ús inadequat d'antibiòtics produeix que «un elevat percentatge de pacients amb infeccions greus no rebi un antibiòtic correcte», la qual cosa «incrementa la seva mortalitat».Davant aquesta situació, Hiris apunta com a solucions al problema de la RAM diverses pautes: «no prescriure antimicrobians si no és necessari»; quan es prescrigui, que sigui el «més adequat»; «desescalar» el tractament amb antibiòtics «tan aviat com sigui possible» i «optimitzar» la seva durada.