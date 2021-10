El Corte Inglés i Grupo Mutua estableixen una gran aliança estratègica

Grupo Mutua adquirirà el 50,01% de cadascuna de les dues societats que desenvolupen l'activitat asseguradora d'El Corte Inglés per un import de 550 milions d'euros

Actualitzada 28/10/2021 a les 14:42

El Corte Inglés i Grupo Mutua han signat aquest dijous avui un acord per al desenvolupament d'una gran aliança estratègica. L'acord permetrà a totes dues empreses oferir als clients del grup de distribució una proposta d'assegurances més completa i personalitzada. Amb aquesta aliança, Grup Mutua adquirirà el 50,01% de cadascuna de les dues societats que desenvolupen l'activitat asseguradora d'El Corte Inglés, és a dir, SECI (Assegurances de Vida i Accidents) i CESS (Corredoria d'assegurances) per un import de 550 milions d'euros.Després de l'acord, Mutua es convertirà en el proveïdor en exclusiva de les assegurances tant de vida com de no vida, així com de fons d'inversió per al grup de distribució amb el propòsit de millorar l'oferta i el servei d'assegurances i assessorament patrimonial als clients d'El Corte Inglés. Per part seva, CESS es convertirà en agència vinculada per a vendre només els productes de Mutua sota la marca Seguros El Corte Inglés.A més, el Grupo Mutua se suma al projecte de futur d'El Corte Inglés en adquirir una participació del 8% de la seva capital, procedent de l'autocartera, per 555 milions d'euros. Grupo Mutua estarà representada en el Consell d'Administració d'El Corte Inglés pel seu president i conseller delegat, Ignacio Garralda.L'acord preveu el manteniment de la marca Seguros El Corte Inglés, la projecció internacional i la creació de productes nous i avançats que s'adaptin a les necessitats dels clients; tot això recolzat en una gran experiència analítica i de gestió de dades. Tots dos grups preveuen, a més, el manteniment del 100% de l'ocupació.Respecte a l'activitat de gestió d'actius, Mutuactivos distribuirà en exclusiva la seva cartera de productes d'estalvi i inversió entre la base de clients d'El Corte Inglés a través de tots els canals i xarxes comercials del grup de distribució.