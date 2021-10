A les tres de la matinada seran de nou les dues

Actualitzada 26/10/2021 a les 08:52

El canvi d'hora de tardor es produirà en la matinada del dissabte 30 al diumenge 31, quan haurem d'endarrerir els rellotges una hora (si no ho fan automàticament) per a entrar en l'horari d'hivern.Així, tindrem 60 minuts més per a dormir, ja que a les tres de la matinada seran de nou les dues.