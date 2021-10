Així serà el batxillerat a partir del pròxim curs

En lloc de tres branques se'n podran triar cinc, una d'elles de general per als alumnes que no en vulguin triar cap

Actualitzada 28/10/2021 a les 13:28

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ARTS

MODALITAT GENERAL

L'esborrany del projecte de reial decret que regularà el currículum de batxillerat passa de tres a cinc modalitats, donant més importància als ensenyaments a artístiques, i crea noves assignatures per a cada nova via, com a economia, emprenedoria i activitat empresarial i cultura audiovisual.Aquest reial decret correspon al desenvolupament de la Lomloe, la llei d'Educació aprovada al desembre i que començarà a substituir a partir del pròxim curs a la Llei Wert aprovada pel PP.Es crearà per primera vegada una modalitat de batxillerat General; es mantindran les modalitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials; i la modalitat d'arts passarà a dividir-se en dues vies, Arts Plàstiques, Imatge i Disseny; i Música i Arts Escèniques.Les matèries comunes per als alumnes de totes les modalitats de primer curs de batxillerat seran:-Educació Física-Filosofia-Llengua Castellana i Literatura I i, en les comunitats que existeixi una altra llengua, Llengua Cooficial i Literatura I-Llengua Estrangera IEn el cas del segon curs de batxillerat, tots els alumnes hauran de cursar aquestes matèries:-Història de la Filosofia-Història d'Espanya-Llengua Castellana i Literatura II i, en les comunitats que existeixi una altra llengua, Llengua Cooficial i Literatura II-Llengua Estrangera IIEl ministeri també ha previst les matèries que hauran de cursar els estudiants en cadascuna de les modalitats de batxillerat, algunes d'elles comunes per a totes les que optin per aquesta opció i altres a triar pels propis alumnes.Els alumnes que es decideixin per la modalitat de Ciències i Tecnologia hauran de cursar Matemàtiques I durant el primer curs, a més de dues matèries de modalitat a triar entre Biologia, Geologia i Ciències Ambientals; Dibuix Tècnic I; Física i Química; Tecnologia i Enginyeria I.Durant el segon curs els alumnes podran seguir amb Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, i dues matèries de modalitat a triar: Biologia; Dibuix Tècnic II; Física; Geologia i Ciències Ambientals; Química; Tecnologia i Enginyeria II.L'alumnat que opti per cursar la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials podrà triar en primer entre Llatí I o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I, dues matèries que tindran la seva continuació en el segon curs.Lloa alumnes d'Humanitats i Ciències Socials triaran en primer dues matèries de modalitat entre Economia; Grec I; Història del Món Contemporani; Llatí I; Literatura Universal; i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I.A segon de batxillerat l'elecció de les dues matèries de modalitat serà entre Empresa i Disseny de Models de Negoci; Geografia; Grec II; Història de l'Art; Llatí II; i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II.Aquells estudiants que es decideixin per la modalitat d'Arts hauran de triar entre la via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny; i la via de Música i Arts Escèniques.Tots els alumnes que es decideixin per Arts Plàstiques, Imatge i Disseny hauran d'estudiar Dibuix Artístic en els dos cursos de batxillerat, a més de dues assignatures de modalitat que podran triar durant el primer curs d'entre Cultura Audiovisual; Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny I; Projectes Artístics; i Volum.A segon, les assignatures elegibles per a ser unes altres de les dues matèries pròpies de la modalitat seran Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II; Disseny; Fonaments Artístics; i Tècniques d'Expressió Gràfic-plàstica.Aquells estudiants que optin per la via de Música i Arts Escèniques hauran de triar, tant en primer com en segon, entre cursar Anàlisi Musical o Arts Escèniques.Les dues matèries de modalitat del primer curs s'hauran de triar entre les següents: Anàlisi Musical I; Arts Escèniques I; Cor i Tècnica Vocal I; Cultura Audiovisual; i Llenguatge i Pràctica Musical.A segon, els estudiants de la via de Música i Arts Escèniques triaran les dues matèries de modalitat d'entre Anàlisi Musical II; Arts Escèniques II; Cor i Tècnica Vocal II; Història de la Música i de la Dansa; i Literatura Dramàtica.L'esborrany presentat pel ministeri contempla per primera vegada una modalitat de batxillerat dissenyada per a aquells alumnes que no vulguin decidir la branca per la qual continuar els seus estudis.Tots els estudiants que optin per la modalitat General hauran d'estudiar en primer Matemàtiques Generals i triar dues matèries de modalitat, una podrà ser Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial; i l'altra una assignatura a triar d'entre totes les que s'ofereixin en el centro en el que estiguin cursant els seus estudis.En el segon curs serà Ciències Generals l'assignatura obligatòria per a tots els alumnes, mentre que les dues de modalitat tornaran a ser elegibles entre totes les que ofereixi el centre, una de les dues podrà ser Moviments Culturals i Artístics.