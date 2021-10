A Austràlia volen eliminar el monopoli de Google als mòbils i aconsellen com fer-ho

El gegant d'internet domina el 94% del mercat de motors de cerca

Actualitzada 28/10/2021 a les 09:03

L'ens regulador de la competència a Austràlia va publicar aquest dijous una sèrie de recomanacions amb mesures per a contrarestar el domini del cercador de Google en els dispositius mòbils.L'informe provisional de la Comissió Australiana de Competència i Consum (ACCC, sigles en anglès) pretén que s'ofereixin cercadors alternatius a Google en els dispositius amb sistema Android nous i existents al país oceànic, entre altres recomanacions.«L'elecció (de cercador) poden brindar als consumidors l'oportunitat de prendre una decisió informada sobre el motor de cerca que utilitzen», apunta en un comunicat el president de l'ACCC, Rod Sims.Segons el document, Google domina el 94 per cent del mercat dels motors de cerques gràcies en part als seus navegadors Chrome i Safari, aquest en els aparells d'Apple, que estan instal·lats de fàbrica en la majoria dels dispositius mòbils a Austràlia, d'acord amb el comunicat de l'ACCC.Aquest domini va acompanyat per les grans sumes de diners que paga Google per a ser el motor de cerca per defecte en el navegador d'Apple o els acords de preinstal·lació, entre altres convenis, que té amb els fabricants de dispositius que utilitzen el sistema operatiu Android, agrega el document.«Google paga milers de milions de dòlars cada any per aquestes col·locacions, la qual cosa il·lustra com ser el motor de cerca per defecte és extremadament valuós per al seu model de negoci», va dir Sims.Segons una enquesta de l'ACCC, la majoria dels consumidors tendeixen a mantenir el navegador i motor de cerca preinstal·lats en els seus dispositius, mentre que un de cada quatre no sap com canviar-ho.L'ACCC, que lliurarà el seu informe final el 2025, va recomanar una sèrie de mesures que obrin la possibilitat al consumidor que pugui triar una pantalla amb una selecció de motors de cerques en lloc d'un predeterminat.Aquesta opció a més beneficiaria l'expansió de competidors perquè puguin oferir serveis que s'ajustin més als requisits de respecte de la privacitat i la recol·lecció de dades personals, encara que s'espera que abordi les deficiències que va acordar Google amb la Comissió Europea per a aquests fins.