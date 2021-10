Reclamen a Irlanda, on hi ha la seu, que vigili el dany que TikTok pot causar en els nens

Un informe acusava la plataforma d'oferir publicitat encoberta i continguts inapropiats als menors

Actualitzada 27/10/2021 a les 09:00

L'Associació Europea de Consumidors (BEUC) va protestar aquest dimecres per la falta d'actuació d'Irlanda contra TikTok, país on la plataforma digital té la seva seu, per a obligar-la a complir la normativa europea que protegeix els nens del contingut nociu en internet.L'organització va enviar una carta al Regulador Europeu de Serveis de Mitjans Audiovisuals queixant-se que Irlanda no ha transposat la revisió de la directiva a pesar que el termini va expirar al setembre de l'any passat i en conseqüència, l'Autoritat de Radiodifusió d'Irlanda no pot actuar contra TikTok.BEUC acusa la plataforma d'oferir als nens «publicitat encoberta i contingut inapropiat que podria obstaculitzar la seva salut física i mental», segons un informe que va publicar el mes de febrer passat i després del qual ja va enviar una primera carta al regulador europeu.«El fet que la revisió de la directiva de serveis de mitjans audiovisuals (...) no s'està aplicant a TikTok o a qualsevol plataforma de vídeos compartits amb seu principal a Irlanda és inacceptable», va escriure en la missiva la directora general adjunta de BEUC, Ursula Pachl.Va afegir que «aquesta falta de protecció és particularment notable en casos com TikTok, una plataforma que usen diàriament milions de nens a la UE, o Facebook, establerta també a Irlanda i que ara mateixa està sota un fort escrutini pels seus efectes tòxics contra menors».Pachla va fer així referència a les recents acusacions de Frances Haugen, l'extreballadora de Facebook que acusa la companyia d'anteposar el seu benefici al de la protecció dels usuaris enfront de contingut nociu com l'expansió de notícies falses. Unes afirmacions que el conseller delegat, Mark Zuckerberg ha negat.Davant la falta de transposició de la directiva, la Comissió Europea va obrir al novembre de l'any passat un procediment d'infracció contra Irlanda i altres 22 països, entre ells Espanya.En la missiva, BEUC va dir també que la falta d'actuació contra TikTok coincideix amb el «focus» posat sobre la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda (DPC) per la seva «falta o lenta aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR)» que la Unió Europea va aprovar en 2018.Atès que empreses com Apple, Facebook, Google, Amazon, Twitter, Microsoft o TikTok tenen la seva seu a Irlanda pels beneficis fiscals que els ofereix el país, la DPC és la principal autoritat a la UE encarregada de controlar si els gegants d'internet compleixen amb la normativa europea de protecció de dades.Davant aquesta realitat, les autoritats de protecció de dades d'Espanya, França o Itàlia han acusat la seva homòloga irlandesa de retardar les recerques contra les companyies i institucions com el parlament irlandès han reclamat la seva reforma.Després d'una recerca de tres anys, la DPC va multar al setembre a Whatsapp, propietat de Facebook, amb 225 milions d'euros per infringir el GDPR, la qual cosa va suposar la segona sanció més quantiosa a la UE per aquest motiu, després que la Comissió Nacional per a la Protecció de Dades de Luxemburg castigués Amazon al juliol amb 746 milions d'euros.