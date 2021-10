Portugal s'aboca a eleccions anticipades un cop el socialista Costa no ha pogut tirar endavant els pressupostos

Actualitzada 27/10/2021 a les 20:28

Portugal s'encamina cap a eleccions anticipades després que aquest dimecres a la tarda el màxim representant del govern, António Costa, no hagi rebut el vist-i-plau de l'Assemblea de la República per als pressupostos del 2022.Els comptes públics del govern socialista només han rebut els vots favorables del partit que li dona suport i cinc abstencions. Hi han votat en contra els 117 diputats de les 7 formacions restants de l'hemicicle, incloses el Bloc de Esquerda (BE) i el Partit Comunista Portuguès (PCP), antics socis del primer ministre. Costa s'ha mostrat frustrat pel no dels antics socis, que ha considerat una «derrota personal». Alguns diputats han començat a especular amb la data dels comicis, que situen el 16 de gener.