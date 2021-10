Àustria alerta d'un possible tall elèctric a tota Europa que podria durar dies

L'exèrcit austríac ja va predir el 2017 que sorgiria una pandèmia en la pròxima dècada

La ministra de Defensa austríaca ja ho ha avisat. Klaudia Tanner va assegurar que, després d'haver supervisat maniobres i accions militars, existeix una alta possibilitat que es produeixi una apagada elèctrica que afecti a tota mena de serveis com a ordinadors, mòbils i llum en les llars. L'apagada no sols tindria lloc a Àustria, sinó que s'estendria a tota Europa.Segons ha publicat La Razón, Klaudia Tanner va asseverar que la qüestió no era si anés a haver-hi una apagada, sinó que «la pregunta és quan serà». També ha afirmat que aquest perill és «subestimat per tots» quan podria tenir conseqüències catastròfiques.Per a conscienciar a la població, el govern ha decidit llançar una campanya de conscienciació que serà present tot el mes. No sols serà present en els mitjans, sinó que també milers de cartells s'han repartit les ciutats austríaques. Així ho ha volgut confirmar també la ministra a les seves xarxes socials.El principal eslògan de la campanya és «Què fer quan tot es pari» i busca conscienciar a la població sobre quines mesures prendre quan es produeixi l'apagada. Les autoritats aconsellen comprar el suficient menjar per a diversos dies, tenir combustible, espelmes, bateries i molta aigua potable. Una altra mesura efectiva seria pactar un punt de trobada amb familiars i amics i intentar col·laborar amb els veïns el màxim possible.Aquesta apagada pot provocar que semàfors, caixers, telèfons o la internet deixin de funcionar per a la població general. Això no és un cas aïllat, sinó que ja va ocórrer, per exemple, en Québec, el Canadà en 1989.Les autoritats no han confirmat una causa concreta, sinó que pot deure's a fallades tècniques, desajustaments del sistema o sobrecàrregues per pics de demanda.Àustria ha decidit posar-se a la feina perquè en 2025 totes les seves casernes siguin autosuficients. El tinent coronel Pierre Kugelweis va explicar a Efe que les casernes serien base de suport a bombers, sanitaris i altres organitzacions en cas que es produís un incident semblant.Kugelweis va afirmar que «partir de 2025 hauria d'haver-hi casernes suficients en tots els estats federats per a garantir la resposta de l'Exèrcit en cas d'apagada».L'exèrcit ha passat de les paraules als fets amb una preparació durant 18 mesos en la qual s'han dut a terme simulacres i activitats que agilitin la resposta en cas d'apagada. El militar creu que «en cas d'una apagada, la tasca principal de les Forces Armades és proveir i fer costat a altres organitzacions d'emergència»Segons afirmen mitjans nacionals, no és la primera vegada que l'exèrcit austríac encerta en una predicció. Ja en 2017 van parlar que una possible pandèmia paralitzaria el món en la dècada vinent, alguna cosa que va acabar complint-se.Per això el Ministeri de l'Interior ha intentat desenvolupar protocols com desplegar autoritats policials per a evitar que s'aprofiti l'apagada per a saquejar establiments i regular el trànsit en cas que no funcionin els semàfors. Karl Nehammer, ministre de l'Interior austríac ha afirmat que una apagada seria «una de les majors amenaces per a un Estat modern».El risc d'apagada es veu incrementat a causa de la climatologia. Temperatures molt extremes i onades de fred i calor poden ser determinants per a una apagada elèctrica no tan llunyà.