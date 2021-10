Estrasburg condemna Espanya perquè el Tribunal Suprem no ha «respectat» una de les seves sentències

El TEDH diu que ha tornat a vulnerar el dret a un judici just en «distorsionar» el seu dictamen

Actualitzada 26/10/2021 a les 11:59

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya perquè el Tribunal Suprem no ha «respectat» una de les seves sentències. Després que el tribunal amb seu a Estrasburg declarés que el Suprem havia vulnerat el dret a un judici just d'un ciutadà condemnat per frau i falsificació de documents oficial i comercials, el Suprem va reobrir el cas, va anul·lar la condemna per un dels delictes, però va rebutjar revisar la condemna pels altres crims. Insatisfet amb la resposta, l'afectat ho va tornar a recórrer a Estrasburg, que aquest dimarts li ha donat la raó assegurant que el Suprem ha tornat a vulnerar el seu dret a un judici just.El TEDH considera que el Suprem «va anar més enllà del marge d'apreciació que tenen les autoritats nacionals i va distorsionar les conclusions» d'Estrasburg. «Les conclusions del tribunal en l'anterior sentència s'haurien d'haver respectat», conclou el TEDH, remarcant que «no hi havia dubte» sobre l'abast de la condemna. És a dir, que s'havia vulnerat el seu dret a un judici just per tots els delictes pels quals va ser condemnat.Així, Estrasburg ha obligat Espanya a pagar uns 16.000 euros en concepte d'indemnització a l'afectat.