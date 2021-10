Romania prohibeix als no vacunats sortir al carrer per la nit

Al país hi ha menys d'un 30% de la població vacunada i la mortalitat és la més elevada d'Europa

Actualitzada 25/10/2021 a les 09:54

Romania prohibeix a partir d'aquest dilluns a les persones no vacunades sortir al carrer a la nit, una mesura que tracta de forçar a més gent al fet que s'immunitzi en un país que té menys d'un 30% de la població vacunada i el sistema sanitari a la vora del col·lapse.Aquest toc de queda nocturn del qual estan exempts els vacunats -que ja s'aplicava els caps de setmana en zones d'incidència alta de covid- s'estén de les 22.00 a les 5.00 de l'endemà, i estarà en vigor a tot el territori nacional per un termini de 30 dies que podria prorrogar-se si la situació sanitària no millora.Amb 225 morts de covid per cada milió d'habitants en els últims 14 dies, Romania està registrant una mortalitat gairebé deu vegades superior a la del conjunt de la Unió Europea (UE).Romania és, per davant de Bulgària, el soci comunitari que menys ha vacunat.A més del toc de queda nocturn per a no vacunats, la sèrie de restriccions que ha entrat en vigor avui inclou l'extensió a tot el territori nacional de la prohibició d'entrar a establiments no essencials per als no vacunats, així com el tancament obligatori dels bars, restaurants i botigues a les 21.00.Amb més de 20.000 malalts de covid ingressats als hospitals, 1.800 d'ells en les UCI, molts centres mèdics romanesos s'han quedat sense llits per a atendre pacients.Romania s'ha vist obligada a suspendre totes les hospitalitzacions no essencials i ha traslladat a desenes de malalts de covid a la veïna Hongria i a Àustria a causa de la falta d'espai als hospitals romanesos.