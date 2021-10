Mor James Michael Tyler, l'actor que va interpretar Gunther a 'Friends'

El que havia estat cambrer del 'Central Perk' patia un càncer de pròstata que li van diagnosticar el 2018

L'actor James Michael Tyler, conegut per haver interpretat el paper del cambrer i gerent Gunther a la sèrie de comèdia estatunidenca 'Friends', ha mort aquest diumenge als 59 anys.La mort de Tyler va ser conseqüència d'un càncer de pròstata avançat que li van diagnosticar en 2018, segons informen mitjans estatunidencs.«Si el vas conèixer una vegada, vas fer un amic per a tota la vida. Deixa vídua a la seva esposa, Jennifer Carno, l'amor de la seva vida», ha anunciat el mànager de l'actor en un comunicat.«Va voler ajudar a tantes persones com li va ser possible, va compartir valentament la seva història i es va convertir en un activista perquè els homes es facin una anàlisi de sang a partir dels 40 anys» per a detectar la malaltia, afegeix.A 'Friends', Gunther era el cambrer i gerent de la cafeteria "Central Perk", en la qual els protagonistes passaven gran part de la sèrie.El mes de maig passat, Tyler va fer una curta aparició en una reunió especial de 'Friends' a través de vídeotrucada.En el programa l'actor va comentar: «Van ser els 10 anys més memorables de la meva vida, honestament. Tots aquests nois van ser fantàstics i va ser un plaer treballar amb ells. Em vaig sentir molt, molt especial».Malgrat la seva malaltia, Tyler va continuar treballant i va protagonitzar dos curtmetratges 'The Gesture and the Word' i 'Processing', amb els quals va guanyar premis al millor actor en alguns festivals de cinema.Jennifer Aniston i Courtney Coix, les coprotagonistes de Tyler a 'Friends', s'han acomiadat de l'actor compartint fotos i vídeos en els seus comptes d'Instagram.