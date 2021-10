Ana Morgade es vesteix amb un porta-vestits: «No m'estreny i no m'espanta»

La presentadora de la gala inaugural de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) va aparèixer així per l'alfombra verda

Actualitzada 25/10/2021 a les 23:35

La presentadora de la gala inaugural de la 66 Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci), Ana Morgade, ha explicat aquest dilluns el motiu pel qual va decidir realitzar el recorregut de la catifa verda vestida amb un porta-vestitss: «No m'estreny, no em tira, no m'espanta i representa el que sóc, millor o pitjor: una comediant».La humorista es va encarregar el dissabte passat de presentar la gala inaugural de la Seminci i, encara que durant la cerimònia va vestir un vestit jaqueta, durant la desfilada de la catifa verda va decidir vestir amb un porta-vestitss amb el qual ha volgut llançar un missatge de positivitat sobre el cos.En el seu perfil de Twitter, Ana Morgade ha explicat aquest dilluns que portava durant dies sofrint en pensar què havia de posar-se en la catifa verda de la Seminci perquè sempre li succeeix el mateix, que és que no pot posar-se el que li agrada sinó el que li corda.«No tinc un cos de talla estàndard, per descomptat no sóc model i no és gens fàcil trobar un vestit que no em faci sentir terriblement mal feta. Durant molts anys he sortit a posar amb roba que no m'encaixava molt bé, aterrida, pensant que és el meu cos l'equivocat. Però no, era la meva actitud l'errònia».I així, Ana Morgade, que recentment ha estat mare, i, com ella mateix compte, donant-li tornades de matinada, rumiant què lluir aquesta vegada, vaig pensar: «si és que em queda millor la bossa que el vestit...», i per això va decidir enfundar-se en el porta-vestits del vestit que mai es va posar.