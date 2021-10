Alemanya i vuit estats més del nord de la UE s'oposen a reformar el mercat elèctric

«Els mercats competitius contribueixen a la innovació, la seguretat de l'oferta i, per tant, són un element clau per facilitar la transició», apunten els nou països en la carta, en la qual també subratllen que «cal ser curosos abans d'interferir en el disseny dels mercats interns d'energia».En el text, els nou països donen suport a les propostes de la Comissió Europea per pal·liar els efectes a curt termini de l'augment de preus, com per exemple la rebaixa d'impostos o les ajudes als més vulnerables i a empreses. Pels nòrdics, la solució a l'increment del preu de l'energia passa per accelerar el desplegament de les renovables i així no dependre d'altres energies més cares, com el gas.Els ministres d'Energia es reuneixen aquest dimarts a Luxemburg en un consell extraordinari per abordar l'augment del preu de l'energia. La qüestió s'ha tractat en diferents reunions a nivell de ministres i els caps d'estat i de govern en van parlar a la cimera de la setmana passada. En la trobada, els líders només van acordar tornar a abordar el tema en la cimera del desembre i no es preveuen accions immediates a nivell europeu per fer front a l'increment de preus.