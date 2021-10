Les marques de la colada que ja carreguen els bombers de la Palma

Des de fa un mes els serveis d'emergències veuen impotents els efectes de l'erupció del volcà

Actualitzada 24/10/2021 a les 18:04

Carlos Ayudarte gairebé va néixer predestinat per a l'ofici que exerceix, un treball en el qual ha hagut de faixar-se amb diversos incendis forestals d'envergadura, l'últim aquest estiu. Des de fa un mes, aquest bomber de la Palma s'empassa la seva impotència davant moments que li estan deixant «marcat».Carlos espera en el punt de control d'accés a la Llacuna, en Els Plans de Aridane, al fet que li toqui el torn d'acompanyar a algun veí que vulgui continuar buidant la seva casa, posant tots els seus records a resguard de la colada que porta dies parada a l'entrada del poble, pegada ja a l'oficina de La Caixa, a tan sols uns metres de l'església.Així han passat dies: la colada, d'uns cinc metres d'altura, no avança, però per darrere el volcà continua alimentant de lava tot el vessant. És una cosa que ja es va viure en Todoque, el barri que va desaparèixer fa setmanes, però tots volen pensar que potser la Llacuna té una altra sort i se salvi. Carlos i diversos dels seus companys estan entre ells.«Jo vaig estar en Todoque un parell de dies. Això crec que serà menys, no crec que s'emporti La Llacuna com es va emportar Todoque», assegura a Efe.Mentre espera el seu torn d'acompanyament, conversa amb col·legues del Consorci de Bombers de Gran Canària i de la Brigada de Reacció davant Incendis Forestals (BRIF) de la Palma. El treball de tots consisteix a apagar incendis.«Estem acostumats a aquesta mena de catàstrofes, vas i actues, veus el treball que fas.. Ara, sents impotència, perquè no pots fer res amb la lava ni amb el volcà. Has de veure com destrueix finques i cases, impotent, perquè no es pot fer més que ajudar als veïns i treure tot el que puguin de les seves cases», relata.Carlos Ayudarte és bomber de la Palma i els que treuen els mobles a la carrera són els seus veïns, la gent a la qual coneix. A vegades, persones majors que porten tota una vida a la seva casa i que es veuen en el tràngol d'abandonar-la a la carrera, entre incrèduls i resignats.«Són situacions que et marquen», confessa. Arriba al punt de control una furgoneta seguida de tres camionetes. Quan tornin, els vehicles vindran amb una llar a coll.És el torn dels bombers de la Palma i tots els col·legues de professió que es prestaran a ajudar perquè el desallotjament sigui ràpid i segur.