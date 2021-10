La nova colada podria frenar-se per alta quantitat de cendra i no causar danys

Actualitzada 24/10/2021 a les 19:05

La nova colada del volcà de la Palma que va sorgir ahir per la part sud del centre eruptiu i es va reactivar aquest migdia podria veure's frenada per la gran quantitat de cendra que està trobant al seu pas i no causar més danys materials.La direcció que està prenent aquesta colada és cap al nucli poblat del Corazoncillo, en Las Manchas, dels primers a ser evacuats.Però segons ha destacat el director tècnic del Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, l'«alta densitat» de material piroclàstic fa que la lava guanyi en viscositat i es freni.A més, el comitè científic observa la possibilitat que aquesta nova colada s'acabi unint a una altra més pròxima i que «no faci més mal».Quant a la colada que es manté parada en el barri de la Llacuna, Morcuende ha indicat que té «una alta càrrega de recés» en la seva part posterior i que el seu front «pot moure's en qualsevol moment».El director tècnic del Pevolca ha destacat que en l'actualitat hi ha actius quatre centres d'emissió, aportant càrrega a les colades, i que al llarg del procés eruptiu hi ha hagut deu, algunes de les quals s'han anat activant i tancant.La responsable de la xarxa de vigilància volcànica de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), Carmen López, ha destacat l'alternança en les últimes 24 hores de fases efusives i episodis explosius «intensos» i la generació de «grans blocs» procedents del con secundari, que van provocar successius vessaments de lava.A més, s'ha observat un canvi d'orientació del canal de lava situat a la sortida del centre emissor del flux, migrant lleugerament a l'oest i després ramificant-se en canals i tubs volcànics.La lava, en tot cas, continua discorrent pel flanc nord i baixa per les colades prèvies.El comitè científic està analitzant l'«augment notable» de la sismicitat a nivell profund i, sobretot, intermedi, alguna cosa que «estan notant» els veïns del sud de l'illa i d'altres municipis més allunyats.Així mateix, constata la «lenta tendència» de deflació del terreny en punts allunyats del centre eruptiu, mentre que la deformació prop del con es manté estable.L'últim mesurament d'emissió de diòxid de sofre (SO2), realitzada ahir, va anar de 3.200 tones, i l'altura del núvol de cendres, de 3,2 quilòmetres.La previsió per a les pròximes hores és que el núvol es dirigeixi cap al sud-oest, la qual cosa afavoreix l'operativitat de l'aeroport de la Palma i els de la resta de les illes.Quant a la predicció meteorològica, es preveuen pluges «febles, escasses», en el nord i l'est de la Palma, sense descartar-se en la cara oest.La immersió tèrmica s'ha situat a partir dels 1.600 metres, la qual cosa «afavoreix notablement la dispersió de gasos», ha destacat Morcuende.Quant a la concentració de gasos, el dissabte va haver-hi concentracions puntuals de SO2 en les estacions de la Vall de Aridane i en Puntagorda, i la de partícules fines ha «millorat notablement» en les últimes hores.La dada actualitzada de superfície agrícola afectada per la lava és de 259,82 hectàrees, gairebé 14 més que fa 48 hores, de la qual 145,61 hectàrees són plataneras.La xifra de persones albergades en hotels ascendeix a 439, 10 més, a més d'altres 46 persones dependents allotjades en centres sociosanitaris.