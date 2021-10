Experts revelen a quina edat perfecta per donar a llum el teu primer fill segons quants vulguis tenir

Els investigadors han elaborat un model de simulació que no té en compte tant l'edat i dona més força a la fecundació in vitro

Actualitzada 24/10/2021 a les 13:05

Quan es tracta de formar una família, algunes dones poden saber que volen intentar quedar-se embarassades immediatament, unes altres poden no voler mai fer-ho, mentre que unes altres poden estar interessades, però no estan segures de quan començar.Aquestes últimes, que no saben si hauria d'estar tractant de concebre encara o no, poden tenir interès en una recerca desenvolupada als Països Baixos i recollida pel Mirror.Experts del Centre Mèdic de la Universitat Erasmus van analitzar les edats ideals per a començar a intentar tenir un bebè, depenent de quants fills vulgui tenir la mare.Com a part de l'estudi, els experts van crear un model que permetria als futurs pares determinar quan haurien de començar a intentar tenir un bebè, amb o sense tractament de fecundació in vitro.Els investigadors sabien que les possibilitats d'embaràs disminueixen amb l'edat, però que es presta poca atenció a l'edat i les possibilitats de tenir més d'un fill.Llavors van establir un model de simulació per ordinador de la fertilitat, actualitzat amb les recents taxes d'èxit de la fecundació in vitro per a simular 10.000 parelles amb la finalitat d'avaluar les possibilitats de tenir una família d'un, dos o tres fills, per a diferents edats femenines en les quals la parella comença a intentar concebre.El model utilitza tres nivells d'importància que les parelles podrien atorgar a tenir una certa grandària de família: 'Molt important' (equiparat amb aspirar a almenys un 90% de possibilitats d'èxit). 'Important, però no costi el que costi' (equivalent a un 75% de possibilitats d'èxit) i 'bo tenir fills, però una vida sense fills també està bé' (equiparat amb un 50% de possibilitats d'èxit). A continuació, un resum de les troballes.Si vostè i la seva parella només volen un fill i quedar-se embarassada no és de gran importància en aquest moment, és possible que li complagui saber que pot esperar fins als 41 anys per a començar a intentar-ho de manera natural, la qual cosa li donaria un 50% de possibilitats de concebre.Per a aquells que pensen que tenir un bebè és més important i volen les millors probabilitats, l'estudi recomana començar als 37 anys per a un 75% de possibilitats i 32 per a un 90% de possibilitats de quedar-se embarassades.Si pot sotmetre's a un tractament de FIV, les edats es retarden una mica, i una dona pot esperar fins als 42 anys per a tenir un 50% de possibilitats de tenir un fill, 39 per a un 75% de possibilitats i 35 anys per a la major oportunitat.Si prefereix no tenir un sol fill i li agradaria tenir dos petits corrent per la casa, l'estudi suggereix que les parelles tindran un 90% de possibilitats de tenir dos fills si comencen a intentar-lo als 27 anys (sense FIV).Això es redueix a un 75% de possibilitats als 34 anys i a un 50% per a quan arribi als 38.Amb la FIV, tindries un 90% de possibilitats de tenir dos fills si comencessis a intentar concebre als 31 anys, un 75% de possibilitats als 35 i un 50% als 39.L'estudi mostra que les dones que desitgen tenir més fills haurien de començar a intentar-lo a una edat molt més primerenca si no volen o no poden usar la FIV.Els experts diuen que 23 anys és l'edat ideal per a començar amb un 90% de possibilitats de tenir tres fills de manera natural.Per a tenir una probabilitat del 75%, ha de començar als 31 anys, mentre que les probabilitats són només del 50% a l'edat de 35 anys.Si agregués la FIV a la mescla, les parelles tindrien un 90% de probabilitats de tenir tres fills si comencessin als 28 anys, un 75% de probabilitats a partir dels 33 i un 50% de probabilitats quan tinguin 36 anys.