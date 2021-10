Els 'hipopòtams de la cocaïna' de Pablo Escobar són legalment considerats «persones jurídiques»

Aquest fet li dona uns drets que impedeix que els puguin sacrificar o esterilitzar

Actualitzada 24/10/2021 a les 12:30

Els 'hipopòtams de la cocaïna', com són popularment coneguts els grans mamífers que Pablo Escobar va portar a la seva Hisenda Nàpols a principis de la dècada dels 80, han estat reconeguts legalment com a «persones jurídiques» pel Tribunal del Districte Sud d'Ohio (els EUA), cosa que significa que es reconeixen els seus drets. Aquesta és la raó per la qual els animals no podran ser sacrificats ni esterilitzats de qualsevol manera, informa Gizmodo.A pesar que ja havia començat la castració dels hipopòtams, amb 24 mamífers esterilitzats amb un químic desenvolupat pel Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA) i altres 11 de manera tradicional, el procés s'ha detingut perquè la defensa d'aquests, l'advocat Luis Domingo Gómez Maldonado, considera que encara existeix la possibilitat que posin fi a les seves vides i proposa un altre esterilitzant més segur per a ells.Recolzat per l'Animal Legal Defense Fund, van aconseguir que dos experts en la matèria es personessin davant el tribunal per a atestar en nom dels animals, que finalment han estat declarats «persones interessades».El dilema sobre què fer amb els hipopòtams d'Escobar va néixer fa 28 anys amb la mort del narcotraficant, que posseïa un zoològic privat en la seva finca. Llavors, els animals que havia reunit allí van ser traslladats a diferents zoos, excepte els seus quatre hipopòtams, dels quals tres eren femelles i un mascle.Les autoritats colombianes no van poder capturar-los i van pensar que no passaria res per deixar-los en llibertat. No obstant això, es van equivocar, perquè avui dia les estimacions apunten al fet que els descendents dels 'hipopòtams de la cocaïna' superen el centenar i podrien aconseguir el miler d'exemplars en 2050.El major problema resideix en què és una de les majors espècies invasores del món i ja estan afectant greument l'ecosistema deixant sense aliment a altres animals. La seva femta també danyen l'hàbitat perquè alteren l'oxigen de l'aigua influint en microorganismes i animals. A més, són molt agressius com demostra que hagin atacat a diverses persones.