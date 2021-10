El prometedor fàrmac contra l'alzheimer que aspira a reduir i prevenir les pèrdues de memòria

El gantenerumab es troba ja en assajos de fase III, la qual cosa podria permetre la seva aprovació aviat

Què és el gantenerumab?

Assajos GRADUATE

La FDA (Administració de Menjar i Medicaments) nord-americana acaba de concedir l'estatus de 'teràpia innovadora' al gantenerumab, un fàrmac destinat a alentir o fins i tot prevenir el declini cognitiu i la pèrdua de memòria pròpia de la malaltia d'Alzheimer. Amb aquesta distinció, s'espera accelerar els terminis perquè pugui estar disponible per al públic, en permetre entre altres coses la revisió prioritària i la supervisió dels assajos clínic per part de l'organisme.De fet, el medicament està ja en assajos clínics de fase tres, els últims necessaris perquè pugui començar a emprar-se.El gantenerumab, que està sent desenvolupat per la farmacèutica Roche, és un anticòs igG1 (immunoglobulina G1) anti-beta amiloide, cosa que significa que s'uneix a formes agregades de beta-amiloide (una proteïna amb funcions importants en l'activació de cinases, la protecció contra estrès oxidatiu, el transport de colesterol i l'activitat antimicrobiana), principal component de les anomenades 'plaques senils' que es troben en el cervell de les persones amb alzheimer.Gràcies a això, sembla reduir la formació d'aquestes plaques (els anticossos assenyalen al sistema immune els objectius a combatre), la qual cosa al seu torn sembla relacionar-se amb una expressió menys dràstica i una progressió més lenta de la malaltia.De fet, els assajos duts a terme fins ara amb el gantenerumab han demostrat que efectivament aconsegueix reduir la placa amiloide en el cervell de pacients amb malaltia d'Alzheimer esporàdica (és a dir, que no té un origen genètic clarament identificable) i malaltia d'Alzheimer autosòmica dominant (que sí que és clarament hereditaris).Els assajos als quals s'està sotmetent en l'actualitat el gantenerumab pròximament, batejats com GRADUATE 1 i 2, observaran els efectes sobre la placa amiloide i altres biomarcadores, la seguretat i l'eficàcia del medicament en més de 2.000 pacients amb alzheimer primerenc.Aquests pacients estan sent tractats durant més de dos anys en 350 centres de més de 30 països amb dosis mensuals de 1.020mg, i existeix un grup de control tractat amb placebo.Si una vegada que es completin aquests estudis (en la segona meitat de 2022) els resultats són satisfactoris, el gantenerumab podria ja passar a ser utilitzat en l'àmbit clínic.