Experts avisen sobre necessitat de reduir la taxa de temporalitat a Espanya

Aquesta dada es troba al 27% a Espanya i és la més elevada a tota Europa

Actualitzada 23/10/2021 a les 20:22

Alguns dels experts que han participat fins a aquest dissabte a Granada en el XXI Congrés de l'Associació Nacional de Laboralistes (ASNALA) han advertit sobre les xifres que aconsegueix la taxa de temporalitat d'Espanya, que ronda el 27% i és la més elevada de tota Europa al costat de la de desocupació.L'última proposta del Govern sobre la reforma laboral s'ha sotmès també a examen en aquesta cita que ha congregat a prop de 300 laboralistes, han informat en un comunicat els organitzadors.Fernando Luján de Fredes, secretari confederal d'UGT i representant present en la taula de negociació de la reforma laboral, ha avançat que les negociacions semblen anar «en bona direcció».Ha matisat també que el 15% de temporalitat sobre el qual tant s'ha parlat en els últims dies és un desig del Govern «que encara ha de veure's cap a on transitarà en la negociació».Per això, ha afegit, ha de valorar-se una limitació concorde per a les petites i mitjanes empreses d'Espanya.Sofia Olarte, catedràtica del Dret del Treball i de la Seguretat Social en la Universitat de Granada, ha indicat que hi ha una cosa també molt important en joc com són els fons europeus de recuperació de la crisi per la Covid-19.Després de 25 anys encadenant reformes laborals, ha continuat, la temporalitat no ha variat significativament.Respecte a aquesta reflexió, José Manuel González Viñas, magistrat la Sala social del Tribunal Suprem, ha dit que la jurisprudència ha col·laborat, cada vegada més, a restringir les possibilitats dels contractes temporals, i que el contracte per obra i servei ha suposat una «degradació considerable» en drets laborals.La presidenta de l'Associació Nacional de Laboralistes, Ana Gómez, ha acomiadat el XXI Congrés ASNALA amb satisfacció per ser el primer gran esdeveniment sociolaboral des de l'inici de la pandèmia, després que arribessin a 700 associats fa un parell de setmanes.