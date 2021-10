Consum alerta que més del 50% dels nens consumeixen més sucre del recomanat

Una nova campanya del govern espanyol anima als pares a establir hàbits de consum més saludables

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha alertat que més del 50% dels nens consumeix sucres per sobre de la quantitat recomanada i ha animat als pares a establir hàbits de consum saludables, amb dietes de fruites i verdures, que evitin l'obesitat i altres malalties.Garzón ha presentat aquest dissabte la campanya «Fills del sucre», un conjunt d'escultures de nens d'entre 9 i 12 anys a escala real realitzades amb caramel, xocolata i altres productes ensucrats, per a conscienciar a pares i mares dels efectes del consum excessiu de sucres en menors.Les escultures formen part d'una exposició que pot visitar-se al jardí tropical de l'estació ferroviària Madrid Porta d'Atocha, dins del Programa Estació Oberta d'Adif, i que s'inicia amb dos missatges: «Que un de cada 3 nens tingui obesitat a Espanya no pot ser casualitat» i «Un nen consumeix a l'any de mitjana aproximadament el seu pes corporal en sucres».La campanya pretén informar els pares sobre el consum en excés de sucre, que pot causar des de càries dental fins a problemes de salut com a obesitat, malaltia hepàtica, diabetis -de tipus 2 durant l'embaràs- colesterol alt i hipertensió.Per això, el ministre ha insistit en els beneficis de substituir els productes ensucrats per altres aliments no processats, com les fruites i verdures, perquè contenen sucre de manera natural i resulten essencials per a l'equilibri nutricional i per a una dieta menys calòrica.«Ens agradaria que aquesta informació arribi als pares i mares perquè aquesta evidència s'implanti en les llars i siguin conscients de canviar cap a hàbits de consum més saludables», ha insistit Garzón, qui ha recordat que només el 3% dels nens consumeix les quantitat adequades de fruites i verdures.A més, segons l'Estudi Aladino 2019, elaborat per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) el consum d'aperitius dolços o menjar ràpid és major en aquelles famílies amb rendes més baixes, la qual cosa indica que, entre altres motius, l'estructura social té un pes important en els hàbits alimentaris i, en general, en els hàbits de salut.A Espanya, els menors i els joves consumeixen diàriament fruites i hortalisses, però en una quantitat molt allunyada del recomanat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que situa l'objectiu en 400 grams al dia.Segons l'Enquesta Nacional de Salut de 2017, el 60,1% de la població d'entre dos i 17 anys consumeix fruites i hortalisses diàriament, però només el 2,9% presa les cinc porcions al dia recomanades.