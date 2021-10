Aquest diumenge la llum tornarà a batre rècords i es convertirà en el més car de la història

La franja, que en teoria és la més barata, arriba fins a 213,29 euros el megavat l'hora

Actualitzada 23/10/2021 a les 13:17

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista (pool) s'ha situat per a demà en 213,29 euros el megavat hora (MWh), la qual cosa suposa un augment de l'1% respecte al preu fixat per a avui i el converteix en el diumenge més car des que existeixen registres.Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), el preu màxim demà es registrarà entre les 21.00 i les 22.00 hores, quan serà de 271,8 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 174,93 euros/MWh entre les 17.00 i les 18.00.El preu per a demà serà el més alt de la història per a un diumenge, dia en què disminueix l'activitat econòmica i la demanda energètica és menor, i tornarà a superar per dissetena ocasió la barrera dels 200 euros/MWh, totes elles durant aquest mes d'octubre.A més, el preu de demà és catorze vegades superior al valor que va marcar el pool durant el quart diumenge d'octubre de l'any passat (14,78 euros).Així, en els primers 24 dies d'octubre, el preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista s'ha situat en 206,25 euros/MWh, la qual cosa li convertiria en el mes més car de la història.Els preus registrats en el mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollida gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el seu subministrament en el mercat lliure.Darrere de l'augment de preus es troben els alts preus del gas en els mercat internacionals i dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂), que durant 2021 vénen marcant mes a mes màxims històrics.Així, en la resta dels països europeus els preus seguiran en nivells elevats, com el Regne Unit, on el megavat hora es pagarà demà a una mitjana de 154,27 lliures (uns 182 euros), mentre que a Alemanya ho farà a 99,41 euros, a França a 168,54 euros, a Itàlia a 189,63 euros, i a Portugal, al mateix preu que a Espanya en compartir mercat.En l'actualitat, les tecnologies que estan marcant preu en la majoria de les hores en el mercat ibèric són el cicle combinat (que usa gas natural) i l'aigua, que ofereix la seva producció regulable a preus similars als de cicle aprofitant el que es denomina com a «cost d'oportunitat».