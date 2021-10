Dissenyen uns anticossos per destruir cèl·lules velles i frenar l'envelliment

El metge i investigador Salvador Macip explica que s'han basat en les teràpies que es fan servir en el càncer i que es dirigeixen a proteïnes concretes presents en la superfície de les cèl·lules canceroses. Tots els organismes vius disposen d'un mecanisme anomenat senescència cel·lular, que atura la divisió de cèl·lules danyades i les elimina a fi que no es puguin propagar. Aquest mecanisme contribueix a frenar el càncer, per exemple, i ajuda a modelar els teixits durant l'etapa de desenvolupament embrionari.Durant l'etapa de la vellesa, aquest mecanisme contribueix al desenvolupament de malalties. Sembla que el motiu és que el sistema immunitari ja no és capaç d'eliminar de manera eficient aquestes cèl·lules senescents, que es van acumulant als teixits, cosa que n'empitjora el funcionament.Alguns experiments previs fets al laboratori amb models animals havien demostrat que, si s'eliminaven aquestes cèl·lules amb fàrmacs, s'aconseguia endarrerir la progressió de la malaltia i la degeneració pròpia de l'edat. Per fer-ho, s'utilitzava un nou tipus de fàrmacs, anomenats senolítics, que són poc específics i tenen efectes secundaris, cosa que dificulta que es puguin aplicar a humans.El fàrmac que han dissenyat Macip i el seu equip és un senolític de segona generació, teledirigit i molt específic. Els investigadors han partit dels resultats d'un treball previ en què van estudiar el conjunt de proteïnes de la superfície de la cèl·lula, amb l'objectiu d'identificar les que eren pròpies de les senescents.En aquest nou treball, els investigadors han usat un anticòs monoclonal que han entrenat perquè reconegui les cèl·lules senescents i s'hi enganxi. Macip explica que el que s'ha fet és dissenyar uns anticossos perquè siguin capaços de reconèixer cèl·lules velles i els han posat una càrrega tòxica perquè les destrueixin.El tractament es podria començar a administrar quan apareguin els primers símptomes de malalties l'Alzheimer, la diabetis tipus 2, el Parkinson, l'artritis, les cataractes o alguns tumors. A llarg termini, els investigadors consideren que fins i tot es podria donar en certes circumstàncies per aconseguir un envelliment més saludable.