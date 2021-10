Un marcador cel·lular pot predir la gravetat de la covid en els pacients

Els investigadors van realitzar una anàlisi post mortem dels teixits pulmonars infectats per covid-19

Actualitzada 19/10/2021 a les 22:21

Un estudi científic anunciat aquest dimarts per una universitat australiana ha revelat que es pot predir l'impacte de la covid-19 en un pacient i la seva resposta immunològica a la infecció a través de l'eficàcia o aptitud de les cèl·lules pulmonars.L'estudi va investigar un marcador d'aptitud cel·lular, conegut com hfwe-Lose, per a identificar cèl·lules subòptimes en pacients que havien estat hospitalitzats o havien mort per covid-19 al començament de la pandèmia, segons un comunicat de l'australiana Universitat de Queensland que va participar en l'estudi.«Descobrim que els pacients amb lesions pulmonars agudes tenien nivells més alts del biomarcador en el tracte respiratori inferior i en les zones de mort cel·lular», ha dit Arutha Kulasinghe, expert de la Universitat de Queensland, que va participar en aquest estudi publicat en el portal mèdic EMBO Molecular Medicine.Per a l'estudi els investigadors van realitzar una anàlisi post mortem dels teixits pulmonars infectats per covid-19 i van descobrir que el marcador d'aptitud cel·lular, que forma part del procés de l'organisme per a eliminar les cèl·lules no desitjades, influïa en la resposta immunitària d'una persona a la infecció.Així mateix, els científics van descobrir que aquest marcador d'aptitud cel·lular era més important que l'edat, la inflamació i les malalties coexistents, a l'hora de predir els resultats sanitaris, com l'hospitalització i la mort, en els pacients amb covid-19.Els científics consideren que resultats de l'estudi, que es va realitzar al costat de la Universitat de Copenhaguen, podrien ser útils en la selecció primerenca dels pacients que donin positiu en la prova de covid-19, ja que el marcador d'aptitud cel·lular podria identificar-se mitjançant un simple hisop nasal.«El marcador d'aptitud cel·lular permetria als equips mèdics identificar els pacients amb més probabilitats de desenvolupar símptomes greus, oferir un seguiment més estret i un accés més primerenc a l'hospitalització i la vigilància intensiva», ha afirmat l'expert de la Universitat de Queensland.