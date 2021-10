Un 15,5% d'espanyols admet haver pensat en el suïcidi en l'últim any

Les dones són les que valoren pitjor el seu estat psicològic, mentre que per zones, els murcians són els que millor valoren la seva situació

Actualitzada 20/10/2021 a les 19:58

Un 15,5% dels espanyols admet haver presentat alguna ideació suïcida en l'últim any, segons el IV Estudi de Salut i Estil de Vida, una proporció que ha estat major en persones d'entre 18 i 25 anys.En l'estudi, que ha estat presentat aquest dimecres, han participat 1.600 persones que fan una valoració mitjana del seu estat de salut psicològica amb un 6,78 sobre 10, una nota inferior a la que posen a la seva percepció d'estat de salut general, a la qual valoren de mitjana amb un 7,13.Les dones són les que fan una valoració pitjor del seu estat psicològic segons aquesta enquesta impulsada per Aegon en col·laboració amb el Consell General de la Psicologia d'Espanya, i per franges d'edat són els joves els que pitjor admeten sentir-se, cosa que per a la psicòloga Silvia Berdullas «té sentit després d'una època plena de confinaments i restriccions».L'estudi recull que una de cada cinc persones podria presentar un quadre depressiu, i una de cada quatre presenta símptomes compatibles amb algun problema d'ansietat.Un 15,5% dels enquestats admet haver presentat alguna ideació suïcida, una proporció que ha estat major en persones d'entre 18 i 25 anys i que Berdullas ha qualificat de «greu problema de salut pública».Set de cada 10 persones afirmen haver sofert un episodi d'estrès en l'últim mes.Els residents en la Comunitat de Madrid i Castella-la Manxa són els que pitjor valoració donen a la seva situació psicològica, amb una nota de 6,40, mentre que els que millor creuen que es troben són els murcians, que valoren la seva situació de salut mental amb un 7,24.Malgrat l'empitjorament de les dades, només un 8,3% dels participants en l'estudi afirma que ha acudit a un psicòleg per a millorar el seu benestar mental.«La pandèmia ha fet que modifiquem els nostres hàbits», ha explicat la directora de salut d'Aegon, Belén González, ja que segons l'enquesta es consumi un 20% menys d'alcohol però un 32% dels participants admet haver disminuït el temps que dediquen a practicar exercici.González considera «preocupants» les dades quant al pes dels espanyols, ja que un 62% considera que està per sobre del seu pes ideal i sis de cada 10 creuen que porten una alimentació saludable, un 21% menys que l'any passat.Encara que les dades siguin pitjors que en edicions anteriors de l'estudi, els impulsors han posat l'accent que un 70% dels espanyols afirma que està satisfet amb la seva vida i més del 75% dels participants declara sentir-se feliç.