La vacuna antigripal redueix un 29% el risc de patir un infart

La Societat de Cardiologia recorda que també redueix les possibilitats de patir un ictus

Actualitzada 20/10/2021 a les 11:34

Amb l'inici de la campanya de vacunació contra la grip, la Societat Espanyola de Cardiologia ha subratllat la importància d'aquesta vacuna en la prevenció cardiovascular atès que redueix fins a un 29% el risc d'infart i en un 18% el de patir un ictus.En una nota de premsa, la SEC ha recomanat la vacunació contra la grip a aquelles persones amb factors de risc cardiovascular com la hipertensió arterial, la diabetis mellitus i l'obesitat.Segons la SEC, aquesta reducció dels esdeveniments cardiovasculars és comparable o fins i tot superior al d'altres mesures de prevenció secundària com els antihipertensius, les estatines o l'abandó de l'hàbit tabàquic.La SEC ha recordat que el 34% dels hospitalitzats per grip té una malaltia cardiovascular de base i el risc de desenvolupar un infart de miocardi durant els brots de grip se situa entorn del 10% i es manté elevat fins i tot després del període d'exposició al virus, de manera que fins al 6% d'infarts es relacionen amb aquesta infecció respiratòria.Aquesta societat també s'ha referit a un estudi presentat recentment en el Congrés Europeu de Cardiologia que ha demostrat que la vacunació antigripal ha reduït la mortalitat en pacients que acudien a l'hospital per a fer-se un cateterisme urgent o programat, fins a un 41%.