Els sanitaris britànics reclamen el retorn de les restriccions per l'augment de casos de covid al país

Temen que els hospitals tornin a desbordar-se a l'hivern amb l'afegit de les atencions per la grip

Actualitzada 20/10/2021 a les 09:59

Els sanitaris britànics han demanat al Govern que restableixi algunes restriccions, com l'ús obligatori de màscares, per a evitar una crisi en la Sanitat aquest hivern per l'increment dels contagis de la covid-19.Segons les últimes xifres oficials, el Regne Unit va registrar ahir altres 223 morts per covid -la xifra més alta des del març passat- i 43.738 nous casos, mentre que el 78,9% dels majors de 12 anys ja ha rebut la pauta completa de vacunació.Davant l'alça dels contagis, la Confederació de la Sanitat Pública (NHS, per les seves sigles en anglès), que representa a les organitzacions del servei de salut, ha demanat que l'Executiva aplicació immediatament l'anomenat Pla B, que implicaria la reintroducció obligatòria de l'ús de màscares en el transport públic, espais tancats i es demanaria treballar des de casa.El responsable de la citada confederació, Matthew Taylor, en declaracions als mitjans britànics, ha demanat aquest Pla B per a evitar que els hospitals es vegin desbordats aquest hivern, ja que també s'espera un augment de l'atenció de pacients amb grip.«L'NHS es prepara per al que podria ser l'hivern de major desafiament. És hora que el Govern apliqui el Pla B de la seva estratègia sense retard perquè, sense mesures preventives, estem en risc d'ensopegar amb una crisi aquest hivern», va dir Taylor.No obstant això, l'Executiu de Boris Johnson ha insistit que no té intenció de moment d'aplicar restriccions, si bé ha admès que segueix les dades amb atenció.El ministre britànic d'Empresa, Kwasi Kwarteng, va dir avui a la cadena Sky que el Govern no vol un altre confinament i va qualificar de «poc útil» les peticions en aquest sentit.«No volem tornar al confinament o a més restriccions», va ressaltar el ministre, qui va recordar que fa un any el país encara no tenia en marxa el programa de vacunació contra la covid.El Govern ha introduït ja un pla de reforç de la vacuna -una tercera dosi- per als majors de 50 anys i els grups més vulnerables, ja que la immunitat contra la covid comença a disminuir amb el temps després de la segona dosi, segons els experts.Aquest dimarts el científic Neil Ferguson, de l'Imperial College de Londres, va afirmar que el pla per a subministrar vacunes de reforç és «crític» per a controlar l'epidèmia i ha d'accelerar-se.Ferguson és membre del denominat Grup Científic Assessor per a Emergències (Sage, en anglès), que presta assessorament al Govern britànic sobre la mesures per a contenir la covid-19.