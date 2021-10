Els líders europeus afronten un «debat divisiu» aquest dijous sobre l'augment del preu de l'energia

El desafiament legal de Polònia i la covid-19

La reunió dels líders europeus comença aquest dijous a les 15h i no s'iniciarà amb la tradicional intervenció del president de l'Eurocambra, David Sassoli, que no ha pogut viatjar a Brussel·les per febre, segons ha confirmat el seu equip.El preu de l'energia i la covid-19 són els primers punts en l'agenda de la trobada dels 27. Pel que fa a l'energia, fonts comunitàries asseguren que la majoria dels estats «donen la benvinguda» a les recomanacions que va presentar la Comissió Europea per fer front a l'increment dels preus, les quals apuntaven a mesures estatals com ajudes o reduccions impositives als més vulnerables.«La idea és que hi hagi un intercanvi estratègic i després un seguiment en el consell extraordinari d'energia del 26 d'octubre», apunten fonts comunitàries, que no preveuen grans decisions sobre aquesta qüestió. Les mateixes fonts afirmen que algunes propostes com la de deslligar el preu del gas i de l'electricitat, defensada per Espanya, pot desincentivar la inversió en renovables i que la reforma del sistema elèctric pot resultar en setmanes de negociacions.En canvi, per Espanya la proposta de l'executiu comunitari és «insuficient» i fonts de Moncloa assenyalen que Sánchez va a la cimera «amb la màxima ambició» i un «discurs contundent» sobre la «urgència» de tirar endavant mesures europees per fer front a l'augment dels preus. «No estem satisfets», apunten les mateixes fonts sobre les propostes de Brussel·les.Entre els països que com Espanya volen anar més enllà en la qüestió energètica hi ha França, Itàlia, Portugal o Grècia, mentre d'altres consideren que l'increment del preu és temporal i no calen mesures estructurals.Una de les qüestions que no estava inicialment a l'agenda de la trobada, però que finalment s'hi tractarà és el desafiament legal de Polònia al club comunitari després que el seu Tribunal Constitucional hagi declarat la primacia de la constitució polonesa sobre del dret de la Unió Europea.Els 27 abordaran el 'Polexit' legal a petició d'alguns líders, malgrat que hi ha divisió entre els estats sobre aquest debat perquè alguns consideren que no són els líders els que han d'abordar aquesta qüestió en aquest moment, segons apunten fonts comunitàries. Aquest és el cas d'Espanya, que, malgrat insistir en el «suport» a la Comissió Europea en aquesta qüestió, no vol que el debat sobre l'estat de dret a Polònia «monipolitzi el debat europeu». «No creiem que sigui bo», apunten fonts de Moncloa, tot tement que aquest debat pugui deixar en segon pla l'energètic.Pel que fa a la covid-19, una qüestió que es tracta en totes les trobades, els líders dels 27 analitzaran l'estat de la campanya de vacunació, així com l'augment dels contagis en alguns estats. Els líders europeus aborden la negativa d'alguns ciutadans a vacunació, així com la desinformació sobre aquesta qüestió i la donació de vacunes a països pobres.A més, en l'agenda dels líders també hi ha una discussió sobre com preparar-se per a futures pandèmies. Aquest punt inclou principalment debatre com avançar en l'Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA) i la iniciativa per a un tractat internacional de pandèmies.Durant el sopar, els líders europeus tractaran qüestions de comerç i relacions exteriors, mentre que deixen per divendres les de migració i transició digital. Pel que fa al comerç, els 27 analitzaran l'estat de les negociacions dels diferents acords comercials. «El comerç continua sent el nostre instrument més efectiu», apunta el president del Consell Europeu en la carta d'invitació als líders.Posteriorment, els 27 tenen previst preparar les cimeres de la COP26 i COP25 sobre biodiversitat, així com la cimera entre Europa i Àsia (ASEM) i la de l'Associació Oriental.Ja divendres els 27 debaten sobre la dimensió exterior de la migració. Fonts comunitàries preveuen que es doni seguiment a les conclusions del juny, una cimera en què van parlar sobre migració 10 minuts a petició d'Itàlia. «Veurem on som», asseguren fonts comunitàries, que apunten que els debats sobre migració sempre són «difícils».De la cimera del juny va sortir un acord per «reforçar» la cooperació amb els països d'origen i tenir una acció exterior amb un enfocament «pragmàtic» i «flexible».La trobada dels líders europeus es preveu que acabi amb una conversa sobre digitalització per analitzar l'estat actual de diferents propostes que estan ja en marxa i algunes per al futur.Abans del sopar de dijous, els líders dels 27 es faran una fotografia de família pel que pot ser l'última cimera a la qual assisteixi l'ara cancellera alemanya en funcions, Angela Merkel. En 16 anys com a líder de l'executiu alemany, Merkel ha assistit a 107 cimeres europeesLa pròxima reunió dels líders europeus és el 16 i 17 de desembre, en la qual fonts comunitàries ja no esperen que participi Merkel.