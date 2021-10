El Regne Unit confirma l'aparició d'una «descendent» de la variant delta que podria ser més contagiosa

La nova sota localitzada podria ser la més infecciosa de les conegudes fins ara

Actualitzada 20/10/2021 a les 11:58

Cautela davant la nova «descendent»

El Govern britànic va confirmar aquest dimarts que «segueix molt de prop» l'aparició d'una «descendent» de la variant delta del coronavirus, que podria ser entre un 10 i 15% més transmissible que aquesta, que ja és el doble de contagiosa que l'original SARS-CoV-2.Els experts l'han denominat 'AI.4.2' i adverteixen que la seva freqüència ha augmentat al Regne Unit, on podria ser responsable ara de gairebé el 10% de casos de covid, segons han explicat dos experts al diari Financial Times (FT).La seva prevalença, van agregar, està augmentant ràpidament, però no tan ràpid com ho va fer la primera delta després de passar de l'Índia a aquest país a principi d'enguany.Aquest «nou llinatge del SARS-CoV-2» és «descendent» de la variant delta (B.1.167.2) i «té dues mutacions característiques» en la proteïna S, «Y145H» i «A222V», les quals podrien oferir al virus avantatges per a sobreviure, va assenyalar a la publicació Science Mitjana Centri Francois Balloux, un dels dos experts citats pel FT.En cas de confirmar-se les proves preliminars, l''AI.4.2' podria convertir-se en la variant del coronavirus més infecciosa des que va començar la pandèmia, va indicar Balloux, director de l'Institut de Genètica de l'University College London.«Però hem de ser previnguts en aquests moments. El Regne Unit -va precisar- és l'únic país en el qual ha enlairat d'aquesta manera i no descartaria encara que el seu creixement es degui a un esdeveniment demogràfic fortuït».No obstant això, és «probable» que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la classifiqui com a «variant sota investigació», per la qual cosa li assignaria llavors una lletra de l'alfabet grec, va opinar Balloux.Encara així, va demanar que no «corri el pànic», perquè encara que podria ser «lleugerament més transmissible», no serà «una cosa tan desastrosa com el que hem experimentat prèviament».Mentrestant, un portaveu oficial del primer ministre britànic, Boris Johnson, va subratllar avui que les autoritats segueixen «molt de prop» la seva evolució i va assegurar que «no dubtarem a prendre les mesures necessàries».