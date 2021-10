L'erupció del volcà de la Palma compleix un mes amb 763 hectàrees afectades

La lava ha destruït al seu pas 1.956 edificacions

Actualitzada 19/10/2021 a les 09:21

Després d'un mes des de l'inici de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de la Palma, la superfície afectada per la lava ha aconseguit ja les 763 hectàrees i 1.956 les edificacions destruïdes, segons l'últim informe del Departament de Seguretat Nacional (DSN) emès a primera hora d'aquest dimarts.Seguretat Nacional ha informat a més de que l'erupció segueix endavant i el flux principal de les colades de lava discorre pel flanc nord, baixant per la part nord de les colades prèvies, seguint trajectòries cap a l'oest i nord-oest, i dins de la zona d'exclusió actual.Quant a la colada que podria arribar novament a la mar, situada al sud-oest de la muntanya de la Laguna, es troba a uns 160 metres respecte a la costa, encara que en aquestes últimes hores ha alentit el seu avanç fins als 2 metres per hora.El trànsit aeri a l'aeroport de la Palma roman aquest dimarts operatiu, però amb retards en els vols interinsulars ocasionats pel núvol de cendra volcànica, que forma ja una columna de 4.200 metres d'altura; l'aeroport de Tenerife opera també amb normalitat, si bé ahir dilluns va haver-hi cancel·lacions i desviaments de vols.La direcció del PEVOLCA, Pla Especial de Protecció Civil i Atenció a Emergències per Risc de Volcànic, ha recomanat a la població d'El Paso que almenys fins avui, entre les 14 i 21 hores, romanguin en interiors a la vista de les condicions meteorològiques desfavorables per a la qualitat de l'aire que anuncien la intrusió de calitja i vent procedent de la mar.Mentrestant, el DSN ha comunicat que en el dia d'avui s'han suspès les classes presencials en els dos centres educatius de Tazacorte davant la possibilitat que la lava arribi a la costa i després que ahir dilluns més de 4.500 alumnes i gairebé 600 professors del Valle de Aridane, reprenguessin les classes després d'un mes.Des de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) les dades indiquen que des de la passada mitjanit l'activitat sísmica a l'illa de la Palma s'ha reduït lleugerament en relació a dies passats, amb 14 moviments registrats en les primeres hores d'aquest dimarts, la majoria d'ells a Fuencaliente i només tres a Mazo.En les últimes hores el terratrèmol de major intensitat, de 3,9, ha tingut lloc en el municipi palmer de Fuencaliente, a 37 quilòmetres de profunditat, segons els mesuraments de l'IGN.