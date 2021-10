Facebook crearà un nou 'món virtual' i busca 10.000 treballadors a Europa per fer-lo realitat

El 'metavers' que planifica Mark Zuckerberg es vol desenvolupar creant ocupacions especialitzades a diversos països, entre ells, Espanya

Actualitzada 19/10/2021 a les 08:08

La xarxa social Facebook va anunciar aquest diumenge que crearà 10.000 noves ocupacions qualificats a Europa en els pròxims cinc anys amb l'objectiu de donar forma al que ha batejat com 'metaverso', un espai de trobada entre individus en l'univers digital.«Aquesta inversió és un vot de confiança en la força de la indústria tecnològica europea i el potencial del talent europeu en l'àrea de les tecnologies», van dir en un comunicat el vicepresident d'assumptes globals de Facebook, Nick Clegg, i el vicepresident de productes centrals de la companyia, Javier Olivan.Encara que el comunicat no especifica països, el mitjà especialitzat CNBC va assegurar que l'empresa centrarà la seva cerca de talent a Alemanya, França, Espanya, Itàlia, Polònia, els Països Baixos i Irlanda.«Europa és enormement important per a Facebook», van afirmar Clegg i Olivan, que van destacar el treball avantguardista de companyies europees en àrees com la biotecnologia o la banca digital.«A Espanya, hi ha nivells rècord d'inversió en empreses emergents ('startups') que estan resolent de tot, des del lliurament de compres del supermercat a la neuroelectrònica, mentre que Suècia està de camí a convertir-se en la primera societat sense diners en efectiu per al 2023», van agregar.Al juliol, el fundador i principal executiu de Facebook, Mark Zuckerberg, va anunciar que formaria un equip per a desenvolupar el 'metaverso', un terme amb el qual descriu un univers digital en el qual múltiples persones poden interactuar dins d'un entorn virtual en tres dimensions.Facebook ha reconegut que no pot construir només aquest espai, per la qual cosa ha anunciat una inversió de 50 milions de dòlars per a col·laborar amb altres empreses i acadèmics que l'ajudin a determinar com es pot crear aquest espai 'de manera responsable'.'Cap companyia única serà propietària o operarà el 'metavers'. Com a internet, el seu principal tret serà la seva obertura i la seva interoperabilitat. Portar-la a la vida requerirà col·laboració entre companyies, desenvolupadors, creadors i els qui fan les polítiques', recalca la nota.La xarxa social calcula que molts dels productes que compondran el 'metaverso' no estaran disponibles del tot fins dins de deu o quinze anys, i per a això necessita «enginyers altament especialitzats» que buscarà sobretot a Europa.«Estem desitjosos de treballar amb els Governs de tota la Unió Europea per a trobar a la gent i els mercats adequats per a portar això a cap, dins d'una pròxima campanya de reclutament a la regió», assenyala el comunicat.La companyia va assegurar que l'atreuen els avantatges d'invertir a Europa, com el seu «gran mercat de consumidors, les seves universitats» i el seu talent de qualitat, encara que va considerar necessari que es «completi el mercat digital únic per a donar suport a» aquestes qualitats, i que es prioritzi l'«estabilitat en els fluxos de dades internacionals».A l'agost, Zuckerberg va assegurar en una entrevista que des que era un estudiant pensava a crear un sistema immersiu en el qual les persones poguessin sentir-se com si estiguessin juntes, jugant i explorant.«Així que penso en el metavers com la pròxima generació d'Internet», va dir Zuckerberg a la cadena CBS.