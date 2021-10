El Govern espanyol cobrarà una taxa en autovies perquè una xarxa 'gratis' «és excepció»

Evita denominar-lo peatges però seguirà la fórmula del pagament per l'ús

Actualitzada 19/10/2021 a les 14:11

El Govern espanyol vol imposar una taxa als qui circulin per autovies perquè «el model que tota la nostra xarxa viària sigui gratis no és una cosa que succeeixi a Europa», raó per la qual hi ha una discussió des de maig i el seu resultat, en el cas d'Euskadi, quedaria en mans del seu Executiu en tenir transferides les competències.«Volem que s'arribi a un consens, plantejar el debat amb honestedat i amb claredat», ha assenyalat aquest dimarts el secretari general d'Infraestructures, Sergio Vázquez, després de participar en el fòrum «Conversa» organitzat per la Ser a Galícia, en el qual ha exposat la necessitat de «abordar amb rotunditat una reforma que introdueixi una tarifació».L'objectiu, ha explicat, és disposar d'una eina financera «per a no pagar amb els impostos de totes les nostres carreteres», i que alhora serveixi per a «modular els usos de transports més contaminants i que serveixi de benefici també a les alternatives de transport més sostenible, com és el ferrocarril».»Cal fer-ho. Estem decidits», ha indicat, per a afirmar a continuació que és «una qüestió de responsabilitat que hem d'assumir» igual que passa amb els altres països de la Unió.Ha demanat Sergio Vázquez no parlar de «peatge», perquè amb aquest terme vénen a la ment tarifes similars a les autopistes, i ha incidit en la idea que «no té sentit» que el manteniment i conservació de la infraestructura viària «es continuï sufragant amb els impostos de tots els espanyols, que tenen necessitats més urgents, com les polítiques socials».«No té sentit que hi hagi aquest buit», ha remarcat.«El model que tota la nostra xarxa viària sigui gratis no és una cosa que succeeixi a Europa. Tenim un problema amb la conservació de les nostres carreteres. Enguany destinarem 1.400 milions d'euros a la conservació de les carreteres de l'Estat. Un esforç molt gran de tots els ciutadans que paguen amb els seus impostos», ha aprofundit en declaracions posteriors a la seva intervenció en aquesta trobada.I s'ha basat en aquesta argumentació per a manifestar que per tots aquests motius «creiem que el camí és orientar» els passos perquè «a aquesta despesa en el manteniment de les nostres carreteres contribueixin els que més les utilitzin».«És una cosa que succeeix en altres països europeus i que ens posaria a nivells del segle XXI en polítiques de mobilitat. Però en tot cas no tindrien res a veure (aquestes taxes) amb els peatges que avui coneixem», ha posat l'accent.Els terminis, amb tot, no són curts; per a començar, d'inici toca analitzar quin seria «el mecanisme més adequat i la manera de tarifar-lo», procés que comporta també un desenvolupament tecnològic important i canvis legals, ha subratllat.«Per tant no és una cosa que vagi a succeir demà», ha assegurat Vázquez, sense major concreció sobre una iniciativa que s'ha trobat amb l'oposició frontal de bona part d'usuaris i oposició des que el Govern fa mesos va començar a apuntar en aquesta direcció.Avui mateix la consellera gallega d'Infraestructures i Mobilitat, Ethel Vázquez, ha demanat al Govern central «menys presses», {més diàleg» i «més transparència» en la mesura d'implantar el pagament en les autovies.Vázquez ha tornat a posar l'accent en el fet que «seríem uns irresponsables si no plantegéssim aquesta reforma. Volem deixar-la apuntalada perquè en el futur Espanya tingui un sistema viari i unes carreteres en condicions i també que tingui un sistema de transport sostenible mediambientalment parlant».Ja dilluns passat la secretària d'Estat d'Infraestructures, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, havia apel·lat a Pontevedra a «no ajornar més» l'aprovació d'una taxa d'ús en les autovies espanyoles.Durant la inauguració del Simposi Nacional de Vies i Obres de l'Administració Local, que va acollir la Diputació Provincial, Marró de Vera va defensar que aquest model de «pagament per ús» permetrà oferir una solució al «creixent dèficit» en matèria de conservació de carreteres.