El CSIC idea un test ultrasònic per avaluar l'eficàcia de les mascaretes

La transmissió d'ones ultrasòniques a través de les mascaretes permet comprovar quant resisteixen els diferents models, des de les higièniques a les FFP2 i FFP3

Actualitzada 18/10/2021 a les 21:58

Investigadors de l'Institut de Tecnologies Físiques i de la Informació (ITEFI) han desenvolupat un test d'ultrasons per determinar la transpirabilitat de les mascaretes davant la covid-19, una tècnica que permetrà avaluar la qualitat d'aquesta protecció facial de manera ràpida, senzilla i no invasiva.La transmissió d'ones ultrasòniques a través de les mascaretes permet comprovar com interaccionen les partícules d'aire amb la mascareta i amb els porus del material, i quant resisteixen els diferents models des de les higièniques a les FFP2 i FFP3.La tècnica, els detalls de la qual s'han publicat en la revista Ultrasonics, podria determinar la capacitat de filtració i precisar els canvis que sofreix una mascareta en la seva vida útil i afinar molt millor quant temps han d'usar-se.«L'estudi va consistir a transmetre ultrasons, d'entre 0,2 i 1,6 megahertzs (MHz), a través de diferents tipus de mascaretes», detalla Tomás Gómez, investigador del ITEFI del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) i autor de l'estudi.«L'ultrasò es veu afectat, en travessar la màscara, per propietats dels porus del material com la grandària, la tortuositat i la sinuositat; així com per altres aspectes com el nombre de capes. Aquests paràmetres ajudarien a determinar la seva resistència al flux i la seva eficiència de filtració», apunta Gómez.La tècnica permet avaluar la qualitat de les mascaretes de manera ràpida, senzilla i no invasiva, perquè no necessita que s'apliqui cap líquid entre el material a estudiar i els emissors d'ultrasò.Els resultats de l'estudi mostren diferències destacables en la resposta a l'ultrasò, i, per tant, en la respirabilitat i en la capacitat de filtració de totes les mascaretes: higièniques, quirúrgiques, reutilitzables o amb certificat FFP2 i FFP3.«En línies generals, com més gran és la capacitat filtrant de la màscara, més opaques són a l'ultrasò; i com més respirables són les mascaretes, més transparents són a les ones ultrasòniques», afirma.El primer paràmetre analitzat, la respirabilidad, fa referència a la pressió necessària perquè l'aire travessi la màscara; mentre que el segon indicador, la filtració, determina la capacitat del material per a impedir la propagació de partícules i aerosols.