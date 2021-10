Torna 'Pasión de gavilanes'

Els espectadors podran tornar a veure junts als germans Reyes i les germanes Elizondo, encara que hi haurà una gran absència

Actualitzada 18/10/2021 a les 23:32

'Pasión de gavilanes' va marcar a tota una generació internacionalment, perquè la telenovel·la colombiana va donar la volta al món el 2003 i 2004, en concret, a Espanya ho va fer a través d'Antena 3. Per això, són molts els que estaven entusiasmats amb l'anunci al maig d'aquest any del retorn de la sèrie.El canal Telemundo, una de les cadenes que la va convertir en un èxit internacional, el va confirmar en la presentació de la seva nova temporada, i ara ha mostrat a la fi les seves primeres imatges del retrobament entre la majoria dels seus actors. «Aquesta nova generació de 'Pasión de gavilanes' està predestinada a començar amb un altre tràgic crim que sacseja a la família fins al més profund. La subseqüent recerca de la misteriosa mort d'un professor apunta als fills d'una de les parelles com a possibles culpables, la qual cosa desencadena una dramàtica sèrie d'esdeveniments per a demostrar la seva innocència», resa l'argument.D'aquesta manera, els espectadors podran tornar a veure junts als germans Reyes i les germanes Elizondo, encara que hi haurà una gran absència. Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) i Natasha Klauss (Sarita) estan en aquesta segona part de la telenovel·la, i la gran absència és la de Michel Brown, qui donava vida a Franco Reyes.Altres coneguts rostres que tornen són Zharick León (Rosario Montes), Kristina Lilley (Gabriela Elizondo), Carmenza González (Quintina) i Tatiana Jauregui (Dominga).